La partita di coach Priftis: "Reggio contro Reggio"

E’ il derby della via Emilia. Ma soprattutto quello dell’Unahotels contro se stessa. Per capire quale è davvero il volto della squadra. Se tremebondo come contro Varese otto giorni fa, oppure coraggioso e indomito quale quello con la capolista Brescia in precedenza. Questa la missione da compiere, secondo Dimitris Priftis, domani contro la Segafredo. "Che è una squadra diversa dalle altre che abbiamo affrontato - ha esordito il coach biancorosso - gioca un tipo di campionato diverso dal nostro ed è il team più in forma in Eurolega. Quindi dovremo affrontare il match con la massima serietà, concentrazione ed energia. Dopo la sconfitta con Venezia la squadra ha avuto un trend di miglioramento costante, in difesa e in attacco, che ci ha condotto a importanti vittorie. Per questo – si è rammaricato Priftis – la sconfitta contro Varese è stata davvero spiacevole. Eravamo entrati in fiducia e costruito certezze che la scorsa settimana ci siamo tolti da soli". Per recuperarle - aggiunge - occorre ricordarci chi siamo e continuare a lavorare per mantenere alto il nostro livello di gioco. Concentrarsi su noi stessi, su quanto vogliamo essere solidi. Dobbiamo trovare una nostra stabilità, per questo dico che la partita più importante da giocare domani è Reggio contro Reggio. Dobbiamo, e vogliamo, prima di tutto essere competitivi". L’attuale Virtus pare un meccanismo davvero oliato. Come mettergli sabbia negli ingranaggi? L’allenatore biancorosso assicura: "Abbiamo preparato con cura la partita, quindi faremo alcune cose legate ad aspetti tattici del loro gioco. Ma per la mia esperienza l’andamento di queste gare dipende pure dall’approccio che ha la squadra favorita". Priftis crede poco anche a una Bologna stanca per aver giocato tre partite (di cui due in Eurolega) in sette giorni: "Se fosse per noi il terzo match in una settimana, sarebbe un grosso problema. Loro hanno un organico talmente profondo che potrà essere un fattore del match, ma infinitamente minore". Al derby l’Unahotels si presenterà con un paio di giocatori acciaccati: Smith, che ha saltato i primi giorni di allenamento causa un dolore agli adduttori e Weber: afflitto da una fastidiosa infiammazione alla spalla. Sul finire Priftis ha parlato su possibili cambiamenti del roster: "Al momento non abbiamo preso decisioni. Siamo vigili, ma se faremo qualche correzione sarà solo per fare un passo avanti. Anche perchè a questo punto della stagione ci sono poche opzioni valide e molte squadre che le cercano".