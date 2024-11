La Rinascita continua a fare scuola. Un torneo dedicato agli studenti

L’immagine è ancora lì, nitida per chi c’era. 2.600 ragazzi festanti, e urlanti, a incitare i compagni per la finale del torneo studentesco di basket al Flaminio. Era il 28 febbraio 2024 e adesso, come allora, è Rinascita Basket Rimini a curare l’organizzazione e la messa in pratica di un torneo sentitissimo e che sta rientrando nel cuore degli studenti della provincia. Il progetto ‘Rbr High Five School’ riparte anche per la stagione 2024-2025, con le prime gare che sono in programma nell’anno nuovo. Sono sei gli istituti che parteciperanno: i campioni in carica del Valturio, i licei scientifici Serpieri ed Einstein, l’Itts Belluzzi/Da Vinci, l’istituto Maestre Pie e l’istituto tecnico per il turismo Marco Polo. Il 29 gennaio 2025, al Flaminio, spazio a tre scontri diretti, con le vincenti e la miglior perdente qualificate per le semifinali del 5 febbraio. Mercoledì 12 febbraio la mattinata conclusiva con le due finali: alle 9 quella femminile tra Einstein e Serpieri (le due uniche partecipanti) e alle 11 quella maschile. "Vedere arrivare al terzo anno il progetto ‘Rbr High Five School’ è un’emozione – spiega Simone Campanati, responsabile della comunicazione di Rbr – perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono. Stiamo guardando al futuro e anche oggi vogliamo guardare avanti, verso le finali e verso una terza edizione che sia ancora migliore delle precedenti". La conferenza di presentazione, tenuta nell’auditorium dell’Einstein, ha scatenato appartenenza e tifo dei partecipanti. In casa Rbr diversi titoli in bacheca, col vicepresidente Moreno Maresi (Einstein) a vincere una finale contro il Serpieri. Ricchissimo il palmares di Matteo Panzeri, ambasciatore del progetto, che ha centrato un 5/5 da record nelle sue stagioni al Serpieri. Tanto interesse per finali in cui saranno presenti anche i migliori prodotti del basket giovanile riminese. Ieri, all’auditorium, diversi giocatori d’Eccellenza con un futuro assicurato.

Intanto RivieraBanca prepara la sfida con una Brindisi rinata e reduce da quattro vittorie brillanti nelle ultime cinque partite. Gora Camara è rientrato a inizio settimana dal Senegal e si è unito ai compagni di squadra per gli allenamenti, in preparazione del match di domenica al Flaminio. Per il centro un rientro vincente nella terra d’origine, col Senegal che ha centrato la tripletta nelle qualificazioni ad Afrobasket 2025. Per la squadra, allenata dall’ex Nba DeSagana Diop, successi con Rwanda (81-59), Gabon (101-58) e Camerun (87-83). Per Camara 6.3 punti e 7 rimbalzi di media.

Loriano Zannoni