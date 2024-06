La Rinascita fa sul serio. Imbrò e Marini nel mirino. Doppio derby con Forlì

Nel roster di Trapani sono tanti i pezzi pregiati e la Rinascita sta facendo più di un pensiero, oltre che a Marini, anche a Matteo Imbrò. Sarebbe il colpo perfetto per riempire la casella del play titolare, dando per assodata la partenza, peraltro non ancora ufficiale, di Andrea Tassinari. I rumors di mercato danno la trattativa per Imbrò in fase piuttosto avanzata, ma Rbr deve comunque guardarsi dalla forte concorrenza di Forlì e Udine, che non mollano la presa. Il 30enne siciliano è stato protagonista quest’anno della promozione in Serie A di Trapani, portando alla causa 11.2 punti e 3.6 assist in regular season oltre che il canestro, iconico, che ha permesso agli Sharks di violare il Paladozza in gara4 di finale. Con la Fortitudo a -2 e Freeman che aveva appena mancato il canestro del pari, la tripla di Imbrò a 45’’ dalla sirena ha definitivamente lanciato Trapani verso la Serie A. Il giocatore non manca certo di personalità e di sangue freddo nei momenti importanti. Con le regole della massima serie, che consentono l’utilizzo contemporaneo di 5 o 6 stranieri, l’importante pattuglia italiana di Trapani presumibilmente si assottiglierà e qualche pezzo pregiato potrà partire. Lo stesso Marini, peraltro autore dalla lunetta di quel +2 diventato +5 con Imbrò al Paladozza, è cercato da diverse squadre e anche da Rimini. Il puzzle di entrate e uscite tra gli esterni vede, oltre Tassinari, anche Scarponi ai saluti. Va poi aggiunto al gruppo il nuovo americano, da individuare in un contesto di mercato più ampio rispetto a quello degli italiani. Se dovessero arrivare entrambi gli ex trapanesi, ad esempio, la società potrebbe puntare su un certo tipo di straniero.

Qualora, invece, Marini dovesse scegliere altri lidi (anche per lui forte interesse di Forlì) e in città dovesse giungere un esterno italiano di un altro tipo, molto più ala, ecco che tra gli Usa, magari, si andrebbe alla ricerca di una guardia pura. Ecco perché l’americano sarà presumibilmente l’ultimo tassello del mercato estivo. Anche dopo il lungo, che Rbr continua a cercare in queste settimane di fuoco. La Rinascita intanto vuole anche completare il suo staff. Il nuovo preparatore sarà con ogni probabilità Massimo Di Giovanni, che con Sandro Dell’Agnello ha già lavorato a più riprese.

Loriano Zannoni