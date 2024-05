La Rinascita in scena al teatro Galli. Il sindaco: "Rinnoveremo il Flaminio"

‘The match on stage – Effetto Flaminio gran galà’ è il racconto di un’annata declamato nel cuore di Rimini, che per una volta non è il Flaminio ma il Teatro Galli. Dal mercato alle partite, passando per le strategie di marketing e condendo il tutto con aneddoti fino a ieri riservati alla ristretta cerchia di addetti ai lavori del mondo Rbr. Biancorossi sul palco per stringere ancora una volta un patto con tifosi e sponsor, per rivivere i momenti migliori della stagione, ma anche quelli che hanno fatto più soffrire. Teatro Galli pieno, dirigenza, staff e squadra presente. Due panchine ‘on stage’, quelle del Flaminio. Su di esse, di volta in volta si sono succeduti i protagonisti dell’annata, ma anche semplici tifosi. Ha cominciato Davide Turci, che ha raccontato l’aneddoto dell’arrivo di Justin Johnson. Rbr, dice il direttore sportivo di RivieraBanca, era sulle tracce di Nathan Adrian e aveva fatto una precisa offerta all’agente. Poco dopo, però, è comparsa la possibilità di accaparrarsi Johnson, su cui la società ha mostrato subito grandissimo interesse.

Le tempistiche e le cortesie di mercato richiedevano di aspettare la risposta da casa Adrian. Una volta ricevuta, Rbr si è tuffata su Justin Johnson e ha chiuso in 24 ore. Le sliding doors importanti, quelle da centrare senza esitazione. Il tutto in un Flaminio vecchio ma che si rinnoverà, come ha promesso dal palco il sindaco, Jamil Sadegholvaad. "Io sono del ’72 e ho anche giocato, con scarsi risultati – scherza il primo cittadino –. Andavo due ore e mezza prima della partita per andare a vedere Wansley e gli altri campioni della Marr. Giusto celebrare questa serata qui, nel cuore di Rimini. C’è grande passione, ne è dimostrazione il fatto che a metà settimana riempiamo il Galli. Il nuovo Flaminio? Quest’anno sono arrivati i tabelloni nuovi, nel prossimo avremo i ledwall davanti alle panchine. Abbiamo lavorato a un progetto per rendere più confortevole e moderno il Flaminio con un project financing. Senza dimenticare le altre discipline sportive". Poi via al racconto dell’annata, il percorso difficile all’inizio e straordinario alla fine, attraverso la viva voce di tutti i protagonisti, giocatori e coach. Un ultimo sguardo al 2023-2024. Perché da giugno ricomincerà a girare la giostra del mercato.

Loriano Zannoni