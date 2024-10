La Rinascita ingrana la quinta. A Orzinuovi una vittoria da big

GR. MASCIO ORZINUOVI

81

RIVIERABANCA RIMINI

98

ORZINUOVI: Vencato 9 (3/6, 0/4), Devoe 9 (4/6, 0/5), Costi 4 (1/2, 0/2), Williams 23 (9/15, 1/3), Guariglia 7 (3/4, 0/2), Bertini 2 (0/1, 0/2), Bogliardi 2 (1/2), Moretti 8 (3/5), Pepe 17 (1/2, 3/9), Loro, Bergo ne, Frigerio ne. All.: Ciani.

RIMINI: Grande 24 (6/7, 3/5), Marini 5 (1/4, 1/3), Anumba 2 (1/3), Johnson 17 (6/10, 1/3), Simioni 20 (6/8, 2/2), Robinson 7 (2/3 da tre), Tomassini 10 (1/4, 2/4), Bedetti, Masciadri 2 (1/2), Camara 11 (4/6). All.: Dell’Agnello.

Arbitri: Foti, Tirozzi e Castellano.

Parziali: 26-36, 46-58, 61-75

Note: tiri liberi Orzinuovi 19/23, Rimini 13/14. Rimbalzi Orzinuovi 33 (Costi 6), Rimini 36 (Simioni 7). Assist Orzinuovi 19 (Vencato 6), Rimini 21 (Tomassini 6).

Il cinque su cinque arriva in trasferta, di 17, sul campo di una squadra pericolosa come Orzinuovi. L’imbattibilità e il primato restano tali dopo un ordinario mercoledì da 98 punti segnati, con il gruppo che sembra migliorare a ogni gara e i suoi protagonisti che si esaltano a turno. Farne 98 con 12 totali di Marini e Robinson è onestamente impressionante, così come è da applausi la reazione all’ultimo momento di relativa difficoltà, quello sul 73-80 a 6’27’’ dalla sirena: time-out Dell’Agnello e rientro in campo con un break di 8-0 che chiude la partita. Qualche big, forse, comincia a pensare che questa Rimini può diventare una contender reale per i primissimi posti. Il gruppo comincia la partita al completo, con Robinson a partire dalla panchina e il quintetto con Grande play e Simioni centro. Il primo quarto di Rbr è un clinic di attacco e termina con 36 punti segnati con percentuali da capogiro: 8/11 da due, 5/7 da tre e 5/5 ai liberi. Segnano otto giocatori diversi e Rimini è ‘solo’ a +10 perché Devoe ha l’unico sprazzo della sua partita (subito tutti i suoi 9 punti totali) e Vencato la passa che è una meraviglia.

RivieraBanca macina gioco ed è ferita solo dalle tante soluzioni di Williams, che porta i suoi sul 35-38 ed è parecchio continuo. Di fatto, però, dalla ruota biancorossa escono giocatori che non sbagliano mai e il 46-58 dell’intervallo è la perfetta fotografia del match. L’unico difetto? Qualche disattenzione difensiva, ma a inizio secondo anche da quel punto di vista Rbr sale di tono. Vencato è costretto a prendersi soluzioni personali che non gradisce e Rimini vola sul 53-71 sul canestro con aggiuntivo di Camara al 27’. Manca tanto e la variabile impazzita è solo una: Pepe, che porta i suoi sul 65-75 in pieno quarto periodo. Sul 73-80 sembra riaperta, ma Dell’Agnello chiama time-out, Rbr rientra con l’8-0 e vola fino al +17 finale. Impressionante RivieraBanca.

Loriano Zannoni