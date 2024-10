La Rinascita mette le ali. Decolla la collaborazione di Airiminum: "È un vanto»

Rbr festeggia la vittoria, celebra l’importante sponsorizzazione dell’aeroporto di Rimini e guarda alla partita di domenica con la Fortitudo con ottimismo. E, nel contesto delle notizie da infermeria, aspetta buone nuove da Gerald Robinson, uscito a 5’ dalla fine del match di Piacenza. Per lui un affaticamento all’adduttore destro, un problema che ha spinto subito il play a chiedere il cambio e che ieri è stato valutato per la prima volta. Ancora nessuna diagnosi definitiva, ma una situazione che verrà monitorata giorno dopo giorno, col giocatore che anche oggi sarà sottoposto ad altri esami e controlli.

L’accordo di sponsorizzazione con l’aeroporto di Rimini rappresenta invece decisamente un vanto per Rbr e Airiminum risponde spiegando le modalità dell’avvicinamento alla principale realtà cestistica cittadina. "L’aeroporto è un asset importante del territorio e noi, una società di gestione, dobbiamo meritarci questo onore che ci è stato assegnato – spiega l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci –. Noi dobbiamo raccogliere le istanze che esistono e aggregarle. In questa collaborazione vediamo dei canali per integrarci ancor più col territorio. Una bella avventura. E poi, lo dico da romanista, Rbr è l’unica squadra che tifo prima in classifica".

La novità a livello dirigenziale, in casa Rinascita Basket Rimini, è il ritorno nel Consiglio di amministrazione di Moreno Maresi, che ieri era presente a celebrare il matrimonio con l’aeroporto. "Questa giovane società viene riconosciuta da una realtà strategica – osserva Maresi – e questo ci dà molto entusiasmo nel proseguire sulla stessa linea". Soddisfazione anche nelle parole del direttore generale di Rbr, Davide Turci. "È una giornata importante per Rinascita Basket Rimini, questa è una partnership molto importante. Airiminum ha visto questa comunità dei canestri, si è avvicinata e per noi è un orgoglio. L’obiettivo è far scoprire loro, pian piano, il nostro progetto".

Sul fronte squadra, è Giovanni Tomassini a puntare il mirino in direzione domenica. Al Flaminio arriva la Fortitudo Bologna. "Un’occasione per continuare a vincere – dichiara "Tom" –. Una grande partita, senza dubbio. La Fortitudo suscita sempre un interesse speciale. Andremo presto nel dettaglio di come giocano, ma già sappiamo che partono da un paio di play, peraltro diversi tra loro, che sono due generali del parquet (Fantinelli e Sabatini). Una squadra con fisicità ed esperienza, ma noi vogliamo continuare nel modo migliore". Alla Fortitudo verranno riservati 180 posti al Flaminio. La campagna abbonamenti di Rbr terminerà proprio domenica, nel giorno della partita. La sensazione è che si vada verso un nuovo record.

Loriano Zannoni