La Rinascita suona la nona sinfonia. Blitz a Vigevano, inseguitrici a -6

ELACHEM VIGEVANO

72

RIVIERABANCA RIMINI

87

VIGEVANO: Mack 8 (4/6, 0/2), Stefanini 21 (4/6, 3/7), Peroni 3 (0/1, 1/3), Leardini 10 (1/3, 2/6), Oduro 8 (4/9), Rossi 16 (3/5, 2/3), Taflaj (0/2 da tre), Galassi 1 (0/2, 0/1), Strautmanis 5 (1/2, 1/2), Tedoldi ne, Oggioni ne. All.: Pansa.

RIMINI: Robinson 11 (4/5, 1/2), Marini 4 (1/6, 0/1), Anumba 2 (1/1, 0/1), Simioni 9 (3/3, 1/1), Camara 10 (3/6), Johnson 16 (4/9, 2/4), Grande 17 (0/3, 5/6), Tomassini 16 (2/3, 2/4), Masciadri 2 (1/1), Bedetti ne. All.: Dell’Agnello.

Arbitri: Boscolo, Almerigogna e Pecorella.

Parziali: 20-22, 44-45, 55-68.

NOTE: tiri liberi Vigevano 11/18, Rimini 16/19. Rimbalzi Vigevano 24 (Leardini 6), Rimini 39 (Johnson e Simioni 7). Assist Vigevano 13 (Mack 4), Rimini 20 (Robinson 4).

Lucida e splendente, con un Grande enorme e con la quattordicesima vittoria – la nona di fila – che vuol dire +6 sulle seconde, visto che Cividale ha perso ancora. E vuol dire anche accesso matematico alla final four di Coppa Italia. A Vigevano è la solita RivieraBanca, pratica e concreta, ma pure affascinante e spettacolare. Il recupero in casa della Elachem è un carosello di fuochi d’artificio nel primo tempo, ma nel secondo la difesa biancorossa prende il sopravvento e soffoca Stefanini e compagni. Rimini segna 87 punti, proprio come Cantù, vincente su Cremona. E domenica sarà tempo di redde rationem, ma con Rbr già a +6. Piuttosto complicato, l’inizio gara in terra lombarda. Dal 2-2, Vigevano si scatena in attacco e non sbaglia mai, portandosi addirittura sul 16-4 prima del primo errore dal campo. Dall’altra parte c’è sorpresa, ma anche volontà di recuperare in fretta. E accade proprio questo, con super Tomassini e le prime bombe di Grande. Dopo cinque minuti tutti di marca Elachem, i secondi cinque del primo quarto sono targati RivieraBanca, che sorpassa sulla sirena con un canestrone da fuori di Grande. Da quel 20-22, però, la truppa di Pansa si rianima, non molla, comanda sul 30-27 del 15’ e tiene testa alla capolista. Ping pong di vantaggi, con i biancorossi avanti di 1 a metà nonostante Stefanini sia già a 20. Di ritorno dagli spogliatoi torna una Rimini con la corazza rinforzata. La difesa toglie il respiro a Stefanini e Justin Johnson martella in post basso trovando punti sempre e comunque. È 49-61 al 26’ ed è anche il primo vero tentativo di fuga, confermato dal +13 di fine terzo e dal 59-72 del 33’. C’è però ancora tanto da giocare e qualche minuto di pausa nel ritmo dell’attacco permette a Vigevano di rientrare. Locali sul 67-74 a 3’40’’ dalla fine, ma tra le due squadre il margine non si riduce ulteriormente. È Grande a chiuderla con due triple di puro talento. Rimini vince, tira con 11/19 da tre e finisce con 114 di valutazione, un’enormità. Ora Cantù.

Loriano Zannoni