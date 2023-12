La San Giobbe all’assalto di Cento. Bassi: "Ritroviamo il nostro spirito"

Previgilia di Natale sul parquet, con la San Giobbe Chiusi che viaggia verso Cento per provare a ritrovare se stessa e i due punti. All’andata è stata una delle due partite messe in carniere (57-53), al ritorno Bozzetto e compagni devono cercare il bis per non rimanere ancora fermi all’ultimo posto solitario. Cento ha appena inserito nel roster Carlos Delfino, plurititolato giocatore argentino, per togliersi dagli impicci di una situazione di classifica non prevista a inizio stagione, mentre Chiusi ha finalmente tesserato Visintin, che già da alcune settimane si allenava con il resto della squadra: "Ci darà una mano fin da subito – ha detto coach Bassi (nella foto) –. Ci aspetta una partita complicata, ma il primo scoglio è superare noi stessi. Dobbiamo essere ben diversi da quelli visti negli ultimi quindici giorni, serve ritrovare il nostro spirito, uno degli aspetti che più ci è mancato nelle ultime partite. La prima sfida sarà con noi stessi, dovremo provare a giocare quaranta minuti mettendo in campo orgoglio e determinazione al di là dell’avversario,". Avversario non in un grande momento di condizione: "Parliamo di una squadra di grandissima qualità, in una stagione forse al di sotto delle proprie aspettative ma che la dice lunga su questo campionato. Un roster come Cento, che è molto competitivo, è in difficoltà di classifica. Sapevamo tutti sarebbe stata un’annata complicata per il livello della A2, anche loro hanno avuto tanti problemi fisici, ma anche se non sarà facile, sono convinto che riusciranno a trovare la giusta collocazione. L’inserimento di Delfino rappresenta con forza la loro voglia di invertire la rotta". Palla a due alle 20,30, arbitrano Foti, Caforio e Rodia. Out Ceron.