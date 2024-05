La San Giobbe Chiusi affronta in casa Agrigento. Bassi: "Partita delicata, serve concentrazione"

A quattro giorni dal fondamentale successo su Nardò la San Giobbe Chiusi gioca ancora in casa per il quinto turno della Poule salvezza. All’Estra Forum arriva Agrigento per la riedizione di una sfida che ha sempre un sapore speciale; tre anni fa valse la promozione in serie B, mentre il 24 marzo scorso è stata una delle partite più importanti nella rincorsa ad Orzinuovi.

"Chiaramente Agrigento è più in fiducia rispetto a due mesi fa, quando li abbiamo affrontati in Sicilia. Hanno cambiato allenatore, il sistema di gioco è diverso in alcune situazioni, ma il ritmo è lo stesso – ha sottolineato alla vigilia coach Bassi –. Agrigento è una squadra pericolosissima che gioca ad un ritmo veramente elevato e può segnare cento punti a chiunque. Sarà una partita molto delicata, da affrontare con estrema concentrazione. Se messi in condizione di poter correre e tirare diventano veramente pericolosi. Quindi la transizione difensiva sarà fondamentale e per averla dovremo perdere pochi palloni". La vittoria su Nardò apre spazio alla rimonta: "Dobbiamo portarci dietro quell’energia positiva mettendoci però anche tantissima umiltà perché sarà una partita trappola. Dobbiamo vincerla – ha aggiunto l’allenatore – e quindi psicologicamente servirà un approccio umile e con una difesa forte. La solidità mentale che abbiamo avuto anche nel momento di grande difficoltà. Avevamo fatto un break abbastanza importante, ma Nardò è riuscita a tornare avanti. Potevamo disunirci, invece abbiamo alzato il livello su entrambi i lati del campo e vinto una partita importantissima". La scelta tra Heinonen e Gaddefors è rimandata all’ultimo momento: "La gestione delle energie in questo momento è di primaria importanza – ha spiegato Bassi –, anche perché durante la partita non puoi fare troppe scelte da questo punto di vista. Una volta in campo devi cercare di giocare tutto quello che hai e quindi la possibilità di ruotare è fondamentale. Gaddefors ha dovuto suturare il labbro ma questo non gli impedirà di allenarsi. Parliamo comunque di un giocatore ancora non recuperato pienamente a livello fisico. Non ha condizione e quindi valuteremo di partita in partita come e se utilizzarlo. Va sicuramente ringraziato per essersi messo a disposizione per mercoledì quando, evidentemente, non era ancora pronto per giocare". Palla a due alle 18, arbitrano Centonza, Tirozzi e Grappasonno. Una volta terminata la partita tutti sintonizzati su Lnp Tv Pass per assistere a Nardò – Cento, il cui inizio è fissato per le 20,30; in caso di vittoria contro Agrigento potrebbe essere la partita che permetterebbe ai Bulls di agganciare Nardò.