La San Giobbe ha le polveri bagnate. Brutta sconfitta a casa Montecatini

MONTECATINI

74

CHIUSI

60

MONTECATINI: Chiarini, Burini, Acunzo, Di Puzzo, Toscano, Gattei, Savoldello, D’Alessandro, Bedin, Passoni, Albelli, Cellerini. Allenatore Del Re.

SAN GIOBBE CHIUSI: Baldi, Criconia, Ceparano, Renzi, Chapelli, Ius, Sacchettini, Gravaghi, Raffaelli, Rasio. Allenatore Zanco.

Arbitri: Calella, Forconi.

Parziali: 18-14, 41-35, 59-49.

MONTECATINI – Serata amara per la San Giobbe Chiusi (nella foto Zanco) che si arrende con il punteggio 74-60 alla T Tecnica Gema Montecatini. Polveri bagnate per i cannonieri biancorossi, imprigionati dal 4/26 dalla lunga distanza, poco precisi anche dalla lunetta (14/22) e soprattutto incapaci di tenere i padroni di casa sotto il 66% da dentro l’area. Renzi top scorer con 14 punti (però con 2/11 da tre), buon primo tempo di Ceparano poi contenuto nella ripresa, passo indietro di Rasio rispetto all’esordio contro Jesi.

Il primo tempo ha dei vari volti. Chiusi parte meglio (5-0) ma Montecatini prova subito un allungo concreto sul 17-10. Un ottimo Ceparano tiene in linea di galleggiamento i suoi, poi un parziale di 8-0 di marca Bulls permette a Renzi e compagni di trovarsi avanti in avvio di secondo periodo con il risultato di 22-18.

Nel frangente arrivano le uniche due triple del primo tempo, ad opera di Rasio e Criconia; poi il 2/14 dall’arco dei tre punti penalizza con i padroni di casa che prima scappano a +7 (35-28) con D’Alessandro, poi anche sul +10 (41-31) quando Bedin appoggia a canestro nel cuore dell’area portando le due formazioni all’intervallo lungo.

Dopo l’intervallo e la tripla del +9 di Passoni capitan Renzi piazza un parziale di sette punti consecutivi completato poi da Raffaelli per l’incredibile pareggio a quota 44 punti. Montecatini riprende slancio con Bedin che ripristina il +6 per i suoi (50-44) approfittando anche di un pizzico di nervosismo dei Bulls per un paio di fischi arbitrali dubbi. La tripla di Acunzo fa malissimo, Acunzo mantiene il +10 (57-47). Chiusi fa fatica a trovare il canestro, mentre Bedin è essenziale: il lungo termale segna il diciassettesimo punto personale portando i suoi a +13 (66-53), ormai padroni del match anche se alla sirena manca sempre più di metà tempo. Toscano confeziona il +15 (68-53), la tripla di Renzi del 68-56 spezza una sorta di incantesimo sul canestro avversario, praticamente mai perforato per gran parte del quarto periodo.

Una brutta battuta di arresta per la formazione chiusina, ma tra tre giorni per i biancorossi arriverà già la possibilità dei riscatto.