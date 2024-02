La Sba alla resa dei conti. Vincere per restare in B

di Luca Amorosi

L’ora della verità sta per scoccare in casa Amen Bc Servizi . La formazione aretina si gioca la salvezza diretta nel campionato di serie B interregionale di basket oggi alle ore 18 al PalaFilarete di Firenze contro Cantini Lorano Legnaia. La vincente di questa sfida, infatti, si garantirà l’accesso al play-in silver, raggruppamento che metterà in palio due posti per i playoff, ma soprattutto otterrà la salvezza diretta senza passare dai playout. Le due compagini sono arrivate all’ultima giornata della prima fase entrambe con 18 punti all’ottavo posto in classifica. I padroni di casa dell’Olimpia Legnaia nel corso della stagione sono stati costretti a rivoluzionare il roster a disposizione di coach Zanardo a seguito di numerosi infortuni, tesserando di recente il centro Prunotto e l’ala Catalano, già in gialloblù lo scorso anno. La Sba dovrà cercare di replicare l’intensità difensiva e le alte percentuali al tiro della gara contro Empoli di domenica scorsa al PalaEstra.

Il quintetto di coach Evangelisti è a oggi la terza miglior difesa del girone, un dettaglio questo che può spostare gli equilibri dalla parte della squadra del presidente Castelli. Questa sfida decisiva sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Olimpia Legnaia Basket Firenze con collegamento dalle 17,40. Arbitri dell’incontro Fabiani di Livorno e Zanzarella di Rapolano Terme.