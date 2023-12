La Sba vuole il primo tris di vittorie Toia va alla conquista di Quarrata

AREZZO

Sfida in notturna per la Amen Bc Servizi Arezzo, che stasera alle ore 21 sarà di scena al PalaMelo di Quarrata contro i padroni di casa del Consorzio Leonardo Servizi, che in classifica precede gli amaranto di appena due punti.

Prove di aggancio, insomma, in casa Sba, che punta alla terza vittoria consecutiva prima del difficile turno infrasettimanale contro la capolista Cecina di mercoledì 20 dicembre al PalaEstra che chiuderà di fatto il meraviglioso 2023 della squadra di Evangelisti. Gli ultimi precedenti contro la compagine pistoiese non sono favorevoli, ma la Sba proverà a invertire questa tendenza. Chiave della partita sarà limitare Regoli, giocatore che viaggia a oltre 16 punti di media confermandosi anche in serie B come uno dei migliori dell’intero girone.

La squadra guidata in panchina da coach Tonfoni può contare su altri quattro giocatori che vanno tutti intorno alla doppia cifra per realizzazioni, vale a dire Tiberti, Molteni, Antonini e Mustiatsa. Il quintetto pistoiese abbina dunque tecnica e fisicità e rappresenta un bel banco di prova per la difesa della Sba, che nel corso delle ultime giornate è salita decisamente di tono. Per tutti gli sportivi amaranto appuntamento sui canali social del Dany Basket Quarrata dove sarà trasmessa la diretta streaming della partita.

L.A.