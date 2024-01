La Scotti compie l’impresa. Mette ko la corazzata Galli

USE ROSA SCOTTI

73

SAN GIOVANNI VALDARNO

66

USE ROSA SCOTTI: Castellani 12, Patanè, Stoichkova 20, Merisio 5, Miscenko 18, Fiaschi ne, Ruffini 10, Avonto, Villaruel 4, Manetti 4, Antonini ne, Casini ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Nasraoui 18, Rossini 22, Reggiani 7, Mioni 6, De Cassan 2, Streri, Azzola ne, Bevilacqua ne, Lazzaro 6, Petrova 2, Bocola 3, Amatori ne. All. Garcia (ass. Franchini/Capponi)

Arbitri: Vastarella di Milano e Marenna di Gorla Minore

Parziali: 21-20, 40-35 (19-15), 53-48 (13-13), 73-66 (20-18)

EMPOLI - Una vittoria che vale oro, contro una delle squadre più forti di questo campionato. L’Use Rosa supera il Galli San Giovanni Valdarno con un risultato di 73 a 66 diventando, almeno per una sera, la capolista del girone. Un successo che pesa, sia per punti ottenuti che per il morale e la fiducia che può portare alla squadra. Un coronamento di un percorso fatto di una crescita e di un miglioramento costante che l’ha portata ad essere una squadra completamente trasformata rispetto a quella dello scorso ottobre. Ora questa vittoria deve dare una motivazione in più per fare, già dalla prossima gara, quell’ulteriore step e confermare l’ottimo momento di forma contro il Giussano.

La gara comincia subito a ritmi altissimi, con entrambe le compagini che si danno battaglia per cercare di avere la meglio. La Scotti può vantare le sontuose prestazione di Miscenko, punto di riferimento offensivo, e di Stoichkova e Merisio sulla linea dei tre punti. Una gara tirata, lottata punto dopo punto. Al 30’ la Scotti è avanti 53-48 ma c’è ancora tempo e tanta sofferenza per portare a termine la sfida. A lanciare la volata è l’ottima Ruffini con la tripla del 61-52 e, a metà parziale, Galli prende un’altra mazzata col quinto fallo di Reggiani. Nasraoui trova la bomba del 61-58 a cui replica subito Stoichkova: 63-58. I puntini finali li mettono Castellani e Stoichkova che dalla lunetta chiudono il match.