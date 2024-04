La Scotti crolla in trasferta. Ma i playoff sono realtà

DERTHONA BASKET

73

USE ROSA SCOTTI

58

DERTHONA BASKET: Marangoni 6, Premasunac 6, Cerino 17, Attura 20, Melchiori 6, Espedale 1, Leonardi 2, Baldelli 2, Gianolla 13, Cocuzza, Castagna. All. Cutugno (ass. Cerini/Lazzari)

USE ROSA SCOTTI: Castellani 12, Stoichkova 2, Merisio 6, Manetti 12, Miscenko 8, Ruffini, Patanè 4, Avonto ne, Villaruel 10, Antonini 4. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

Arbitri: Suriano di Settimo torinese e Turello di Rivalta di Torino

Parziali: 23-13, 37-32 (14-19), 61-46 (24-14), 73-58 (12-12)

TORTONA - L’Use Rosa Scotti crolla contro la corazzata Derthona. La squadra di Alessio Cioni affonda per un totale di 73-58. Con questa vittoria Derthona è matematicamente prima. Ma ci sono buone notizie anche per le empolesi perché con la vittoria di La Spezia su Giussano di ieri, l’Use Rosa Scotti è matematicamente ai playoff con una giornata di anticipo. Venendo alla gara in trasferta, a partire meglio è la squadra di casa con Manetti che mette la tripla del 4-3. Miscenko scalda la mano dalla media e coach Cioni prova a mischiare le carte con un po’ di zona in difesa.

Le cinque palle perse vanificano tutto e le padrone di casa giocano in scioltezza fino al 13-5 ed inevitabile timeout. Al 10’ siamo 23-13, risultato che ci sta tutto. Al riposo siamo 37-32 con un bel lampo finale di Villaruel, miglior marcatrice a metà. La Scotti prova a restare attaccata alla partita e ci riesce anche se soffrendo non poco.

Va tutto piuttosto bene fino ai cento secondi finali quando la capolista spinge chiudendo al 30’ su un 61-46 che sa di mezza sentenza. Vince Derthona 73-58, per la Scotti adesso serve recuperare le energie e concentrarsi sulle prossime importanti sfide.