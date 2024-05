La Scotti di coach Cioni vuole la ’bella’: "Contiamo su un palazzetto gremito"

Archviare la sconfitta di gara-1 e concentrarsi sulla sfida di stasera, da vincere obbligatoriamente per allungare la serie play-off. Questi gli obiettivi odierni dell’Use Rosa Scotti, che alle 20.30 al Pala Sammontana riceve Alpo. "Pesano come un macigno i troppi punti presi nella prima metà di partita – attacca coach Alessio Cioni –. È vero che abbiamo anche segnato, ma abbiamo subito troppo prendendo tanti tiri aperti in transizione che loro, con percentuali altissime, sono state brave a fare trovando la giocatrice meglio piazzata. Credo che questo sia dovuto anche ai troppi errori nostri, alcuni anche banali magari da sotto che, uniti alle palle perse, hanno consentito loro di avere situazioni di gioco favorevoli".

"Dopo l’intervallo le cose sono un po’ cambiate e siamo state sempre a rincorrere. Non essendo riuscite a raggiungerle, nel finale il fallo sistematico ha fatto aumentare il divario – prosegue il tecnico biancorosso –. Il nostro momento migliore è stato il terzo ed è quello che dobbiamo prendere come riferimento in vista della partita di stasera". Gara che Villaruel (nella foto) e compagne hanno cercato di preparare nei minimi dettagli. "Contiamo di avere un palazzetto gremito a darci una mano – conclude Cioni –. Vogliamo giocarcela al massimo delle nostre possibilità sia in campo che sulle tribune". In caso di successo, l’Use dovrà poi tornare sabato prossimo alle 20.30 a Villafranca di Verona per la terza e decisiva partita.