La Scotti è inarrestabile

Salerno

66

Use Rosa

71

SALERNO PONTEGGI 92: Oliveira 21, Valerio 8, Orchi 15, Scala 1, De Mitri 3, Nadde n.e., Tagliaferri n.e., Esposito n.e., Kirschnbaum 5, Yusuf 5, Scolpini 2, Vitali 6. All. Di Lorenzo

USE ROSA SCOTTI: Colognesi 19, Ianezic 11, Castellani 7, Antonini 4, Vente 19, Leghissa 1, Fiaschi n.e., Ruffini 4, Ndiaye 3, Casini 3. All. Cioni

Arbitri: Faro e Fornari di Tivoli.

Parziali: 17-23; 40-35; 51-53

MATIERNO (SA) – L’Use Rosa Scotti in formato da trasferta non delude. Al Pala Silvestri contro le avversarie della Salerno, infatti, le biancorosse centrano la quarta vittoria in altrettante gare lontano dalle mura amiche. Una vittoria pesante e molto importante per la classifica, 10 punti in sei gare, e importantissima per il morale di una squadra che tale appare, un gruppo tosto e compatto, con equilibri precisi, grazie al contributo da parte di tutte, ma con una coppia sotto canestro da stropicciarsi gli occhi: Colognesi in doppia cifra sia per i punti realizzati sia per i rimbalzi catturati(19 punti e 12 rimbalzi), Vente 19 punti. Un ottimo avvio delle ragazze di coach Cioni, che con Colognesi e Antonini volano subito sul 6-10.

La Scotti è pimpante su entrambi i lati del campo e si mantiene in vantaggio giocando in velocità e toccando il più sette (13-20) con una splendida tripla di Ianezic. Come Salerno passa a zona ecco che Casini la buca dall’arco (15-23) ed al 10’ siamo 17-23. Nel secondo tempino arriva però la reazione di Salerno, che tocca il 22-23 prima di scappare sul 31-26.

L’Use Rosa Scotti tiene botta con Ndiaye, ma all’intervallo lungo si va con Salerno avanti di cinque (40-35). Al rientro dagli spogliatoi Vente e Colognesi piazza un break di 0-4 che riporta sotto l’Use Rosa, capace poi di rimettere la testa avanti con la solita Vente (46-47).

La frazione si chiude sul 51-53, ma a metà nell’ultimo quarto Salerno torna in parità (60-60). Una ‘bomba’ di Vente e uno su due di una febbricitante Castellani dalla lunetta vale il 61-64 dell’Use, ma le padrone di casa la riprendono sul 64-64. A questo punto, però, prima la solita glaciale Vente dalla lunetta e poi Ianezic in percussione riportano l’Use Rosa Scotti sul più quattro a 56 secondi dalla fine del match. Ancora un canestro di Castellani dalla lunetta chiude di fatto la gara, su cui metterà il sigillo Ianezic per 66-71 alla sirena.