La Scotti è interminabile. Gioia al Pala Sammontana

USE ROSA

74

CESTISTICA SPEZZINA

63

USE ROSA SCOTTI: Colognesi 18, Ianezic 7, Castellani 16, Antonini 4, Vente 11; Leghissa 6, Fiaschi n.e., Ruffini 2, Chelini n.e., Ndiaye 7, L’ala n.e., Casini 3. All. Cioni.

CESTISTICA SPEZZINA: D’Angelo 19, Templari 16, Granzotto 3, Missanelli 10, Diakhoumpa 3, Mbaye 2, Moretti 10, Guzzoni n.e., Guerrieri n.e., Varone n.e., Murgese n.e. All. Consolini.

Arbitri: Giustarini di Grosseto e Chiarugi di Pontedera.

Parziali: 16-24; 34-35; 44-43; 56-56; 62-62.

EMPOLI – Al termine di una grande battaglia l’Use Rosa Scotti si sblocca anche al Pala Sammontana. Ci sono voluti però due tempi supplementari e un canestro di Colognesi proprio allo scadere del primo quando sembrava ormai maturata un’altra sconfitta interna, per piegare una coriacea Cestisitca Spezzina. Con questi 2 punti le biancorosse si mantengono così al secondo posto insieme a Milano con 8 punti, appena 2 lunghezze dietro la capolista Galli San Giovanni Valdarno. Avvio in salita per la squadra di coach Cioni (8-22) prima che Ndiaye e due triple di Castellani e Casini suonino la sveglia.

Il secondo parziale si apre invece con sei punti di fila di Colognesi, ex di turno, che insieme a Vente e Ndiaye riporta sotto l’Use Rosa (29-30). Il sorpasso è firmato dalla ‘bomba’ dell’altra ex Castellani, ma al riposo lungo va comunque avanti Spezia (34-35). Dallo spogliatoio però esce solo la Scotti che con un parziale di 8-0 (Colognesi, Ianezic e Ruffini) prova ad allungare. L’ultimo parziale inizia sul 44-43, con l’Use che scappa di nuovo (50-43), prima che le ospiti impattino a 56 mandando la sfida al supplementare. Qui sul 60-62 un secondo e un decimo dalla fine Spezia ha la vittoria in mano, ma Colgonesi sulla sirena prolunga ancora il match. Secondo supplementare dove c’è solo l’Use con una super Leghissa.