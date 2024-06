La Scotti pesca in Spagna. È fatta per Laura Peinado

Nuovo colpo in vista di un altro campionato di Serie A2 per l’Use Rosa Scotti, che è andata a pescare in Spagna per rinforzare il suo pacchetto di esterne. È iberica, infatti, la terza straniera portata in biancorosso dalla direttrice sportiva Francesca Papini. Si tratta di Laura Prats Peinado, classe 1999, che accettando la proposta dell’Use Rosa intraprenderà la sua prima esperienza italiana. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili nell’Estudiantes di Madrid, nel 2015, ad appena 16 anni, il debutto nella Legadue spagnola proprio con la maglia della formazione madrilena con la quale, nella stagione 2017-18, si toglie la soddisfazione della promozione nella lega Endesa, massima divisione spagnola. Da lì passa al Real Canoe dove resta per tre campionati e poi al Celta Vigo.

In Galizia centra prima la promozione nella massima serie e poi nell’ultima stagione si salva, chiudendo la regular season al terzultimo posto con 33 punti frutto di 8 vittorie e 17 sconfitte (in Spagna chi perde riceve comunque un punto). A livello individuale, nell’ultima annata ha collezionato 29 presenze, per complessivi 340 minuti, con 55 punti, 45 rimbalzi e 25 assist (7 su 20 dall’arco). Si sta quindi delineando il nuovo roster targato Scotti, che avrà come primo obiettivo quello di trovare quanto prima il giusto amalgama per provare poi a recitare anche quest’anno un ruolo da protagonista. Del resto dopo aver centrato i play-off nelle ultime due consecutive stagioni di A2, non c’è due senza tre...