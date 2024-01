La Scotti riparte da Roma con un obiettivo: "Siamo cresciute, ora raccogliamo i frutti"

Il 2023 dell’Use Rosa Scotti si era chiuso con due sconfitte, sulla carta preventivabili, contro le corazzate Broni e Derthona, ma in cui le biancorosse avevano espresso forse la loro miglior pallacanestro stagionale, sfiorando in entrambi i casi l’impresa. Proprio da queste prestazioni, quindi, dovrà ripartire la squadra di coach Alessio Cioni per bagnare al meglio l’esordio nel nuovo anno. Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 femminile, infatti, questo pomeriggio alle alle 18 capitan Manetti e compagne saranno di scena a Roma, sul campo di una squadra che rappresenta una novità assoluta per la società empolese. Il Basket Roma, club che viaggia al penultimo posto della classifica con appena quattro punti, è infatti la prima volta che incrocia il cammino dell’Use Rosa ed è un avversario davanti al quale Stoichkova e compagne si presentano con l’obiettivo di riprendere l’appuntamento con la vittoria dopo.

"Veniamo da un periodo di crescita – spiega coach Alessio Cioni – e, se siamo ovviamente contenti di questo, non altrettanto lo siamo di quanto abbiamo raccolto in termini di punti. Le ultime due sconfitte ci hanno lasciato con l’amaro in bocca e quindi, a Roma, mi piacerebbe raccogliere i frutti del lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che vincere fuori casa non è semplice e sappiamo anche che lontano da Empoli abbiamo sempre faticato. Ecco, vorremmo ingranare una marcia in più, specie ora che stiamo giocando bene e dovremmo recuperare anche dai problemi fisici che abbiamo accusato di recente".

"Roma – prosegue – in casa è temibile, molto più che fuori. E’ una squadra giovane che l’anno scorso ha ottenuto risultati molto importanti e che sta raccogliendo i frutti del lavoro di reclutamento fatto negli ultimi anni. Non a caso è una squadra piena di ragazze che giocano nelle nazionali giovanili e quindi ha delle caratteristiche tipiche di questi gruppi, ovvero intensità e transizione. Per questo dovremo riuscire ad affrontarle nel giusto modo per rimetterci in marcia ed iniziare al meglio il nuovo anno".

Finora l’Use Rosa Scotti ha raccolto 7 vittorie e 5 successi, che la posizionano al sesto posto in classifica con 14 punti. A meno due da Selargius e a quattro lunghezze dalla coppia Masnaga-Broni. Sorride alle biancorosse in precedente stagionale nella capitale, con il successo per 65-74 dello scorso 25 novembre contro Stella Azzurra Roma Al Pala Rinaldi arbitreranno Mammoli di Perugia e Guercio di Ancona.

Si.Ci.