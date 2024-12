La Scotti strapazza Broni. Un’altra prova maiuscola

USE ROSA

USE ROSA SCOTTI: Colognesi 19, Ruffini 7, Tarkovikova 10, Casini 2, Vente 12, Leghissa 4, Fiaschi n.e., Ianezic 14, Castellani 10, Ndiaye 2, Antonini 3. All.: Cioni.

LOGIMAN BRONI: Nasraoui 16, Turcinovic 25, Baldelli 10, Scarsi 11, Buranella, Frigo, Carbonella, Reggiani, Russo 2, Morra 5, Merli n.e.. All.: Magagnoli.

Arbitri: Frosolini di Grosseto e Montano di Monteriggioni.

Parziali: 25-17; 45-28; 60-45.

EMPOLI – Prosegue la marcia di testa dell’Use Rosa Scotti, vittoriosa anche al Pala Sammontana contro l’ambiziosa Broni ed ancora seconda a due sole lunghezze di distanza dalla corazzata Galli San Giovanni, unica capace di batterla fino ad ora. L’Use Rosa prende subito in mano le redini del gioco, attaccando la partita con la coppia Castellani-Colognesi (4-0) e prendendo il largo con la tripla di Tarkovicova (16-9) a suggello di un 6-0 di parziale. Ancora Tarkovicova mette il canestro del 25-15, che diventa 25-17 al 10’. Nel secondo tempino Broni risale fino al 29-28, prima che la Scotti lo ricacci indietro con un parziale di 16-0 (triple con Colognesi due volte, Ruffini e Castellani) che manda le squadre al riposo lungo sul 45-28. Al ritorno dagli spogliatoi Morra segna subito ma il punteggio si dilata fino al 56-35 con Vente, Ianezic e Colognesi. Qui ecco il primo passaggio difficile della partita con un 2-10 di parziale e con Casini che, nel finale, mette il pesante 60-45 del minuto 30. L’ultimo quarto si apre con la rimonta ospite (69-65), che le ragazze di coach Cioni interrompono però con un nuovo parziale di 7-0 firmato da Ianezic e Colognesi. A questo punto l’Use Rosa controlla fino alla sirena conclusiva quanto Antonini piazza dall’arco l’83-69 definitivo. Un’altra prestazione sopra le righe dell’Use Rosa Scotti, che dimostra ancora una volta come non ci sia una sola protagonista ma un gruppo che, nei momenti difficili, sa compattarsi e trovare ora da una, ora dall’altra il modo di reagire. Sabato prossimo nuovo impegno casalingo contro le sarde di Selargius.