La Scotti vuole riprovarci: "Servirà tanta intensità"

Seconda trasferta consecutiva per l’Use Rosa Scotti, impegnata stasera alle 20.30 al Pala Cici di Arese (Milano) contro Giussano (arbitri Manganiello di San Giorgio del Sannio e Manco di San Giorgio a Cremano). Sulla carta un avversario abbordabile, ma che evoca brutti ricordi della passata stagione (sconfitta per 63-56). "Giochiamo sul campo di una buona squadra – esordisce coach Alessio Cioni –, che ha un roster molto profondo e, dopo un avvio sottotono, già la scorsa settimana ha vinto una bella partita dimostrando valore e potenziale da play-off. In un’ipotetica scala di valori del girone è nella nostra fascia, anche se con caratteristiche diverse. Ha tre punte di diamante, Bernardi, Diotti e Szajtauer con fisicità sotto le plance e soprattutto rotazioni ampie".

Una squadra insomma da affrontare con le giuste precauzioni da parte delle biancorosse. "Difensivamente servirà una prestazione come quella dell’ultimo turno e dovremo essere anche più propositive in attacco dimostrando ulteriori passi in avanti – aggiunge il tecnico di Castelfiorentino –. Confermarci in trasferta sarebbe importantissimo, anche se sappiamo che l’ostacolo è molto alto. Cercheremo di presentarci anche con la testa giusta, approcciando al meglio la gara e giocandola con intensità costante. Solo così potremo riuscire a portarla via". La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Basket Foxes TV.