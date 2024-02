La Scotti vuole riscattarsi. A La Spezia gara delicata

Riscattare il ’bruciante’ ko rimediato domenica scorsa al Pala Sammontana e dimostrare che il percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane non si è arenato. Questo il doppio obiettivo dell’Use Rosa Scotti domani alle 18 a La Spezia, con arbitri Roberti di Napoli e Marcelli di Roma "La presentazione della gara per certi versi è molto simile a quella che facemmo con Giussano – attacca coach Alessio Cioni – affrontiamo una squadra che è in zona play-off e che, come noi, è alla ricerca della posizione migliore. Il campo è difficilissimo ma noi andiamo decise a riprendere la nostra marcia ed a migliorare, specie dal punto di vista difensivo che domenica scorsa non è andato benissimo. Arriviamo alla gara dopo una buona settimana di lavoro e quindi cerchiamo di portare in campo quanto di buono fatto in palestra. Dovremo mettere energia nell’approccio alla partita e tranquillità nelle fasi delicate e difficili della gara. Recuperiamo Antonini che, al pari di Merisio e Manetti, ha subito la frattura del setto nasale. Faremo quindi il tris delle giocatrici mascherate". Ex di turno Castellani e Stoichkova (nella foto). La formazione ligure viaggia a quota 14 in classifica ed è reduce dal ko di Costa Masnaga. Proprio questa settimana c’è stato uno scambio di mercato con Treviso che ha visto la partenza di Anna Capra e l’arrivo di Sofia Moretti, guardia/playmaker di venti anni. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Cestistica spezzina.