La seconda fase. Tutte le classifiche dopo tre giornate

Dopo tre giornate della seconda fase prosegue la rincorsa del Loreto Pesaro nel girone Gold e la marcia in vetta del Porto Recanati nel Silver. Occasioni buttate invece sia dalla Goldengas Senigallia nel girone Gold, che dalla Stamura Ancona nel girone play-out, entrambe battute dalle squadre che chiudono la graduatoria dei rispettivi gironi. Ricordiamo: ai play-off le prime 6 del Gold e le prime 2 del Silver; in serie C le ultime 2 del girone play-out la cui terz’ultima va allo spareggio salvezza.

Gold. Virtus Roma, Bramante, Matelica 12; Senigallia, Fiumicino 10; Loreto Pesaro 8; Palestrina 6; Val di Ceppo 2. Silver. Porto Recanati 14; Amatori Pescara, Carver Roma, Viterbo 10; Pisaurum, Teramo, Ferentino 8; Cagliari 4. Play-out. Civitanova 14; L’Aquila 12; Mondragone 10; Ancona, Roseto 8; Grottaferrata, Pescara Basket, Isernia 6.