La Sella Cento sbanca Treviglio. Poule salvezza e 8 punti di vantaggio

gr. mascio treviglio

67

sella cento

82

GRUPPO MASCIO : Sacchetti 4, Pacher 15, Giordano 3, Miaschi 17, Barbante 2, Harris 10, Vitali 3, Guariglia 11, Guerci, Cerella 2, Carpi, Falappi ne. All. Valli

SELLA CENTO: Palumbo 20, Delfino 8, Mitchell 14, Bruttini 10, Mussini 10, Moreno 5, Ladurner 4, Bucciol ne, Toscano 7, Musso 4. All. Mecacci

Arbitri: Gagliardi, Perocco e Pazzaglia

Note: parziali 22-20, 39-42, 54-70. Tiri liberi Treviglio 16/19, Cento 8/13.

La Sella Cento chiude la stagione con una vittoria sul campo di Treviglio che rivela una squadra in salute in vista della fase decisiva della stagione, che affronterà con un vantaggio di 8 punti sulla zona retrocessione, da gestire in dieci gare.

Il primo quarto è all’insegna del grande equilibrio. Treviglio prova a fare subito la voce grossa trovando con Miaschi dei canestri che valgono il vantaggio sul 9-4. Cento però dimostra grande solidità, pur priva di Archie si affida spesso al talento offensivo di Mitchell e riesce a viaggiare con la stessa velocità dei padroni di casa. Si segna molto su entrambi i lati, i primi 10’ di gioco corrono veloci ma alla fine del primo quarto i padroni di casa sono avanti solo di due lunghezze con il canestro di Barbante che vale il 22-20.

Dopo aver sofferto un po’ la spinta dei padroni di casa, la squadra di Mecacci cambia marcia nel secondo parziale: a fare la differenza è soprattutto la difesa della Sella che sale di colpi e che permette anche all’attacco di trovare maggiori soluzioni. E’ Palumbo a diventare l’uomo chiave di questa fase del match e sul canestro di Bruttini arriva il massimo vantaggio sul punteggio di 31-40. Treviglio però non ci sta e risponde immediatamente con Luca Vitali che va a “chiudere il buco” e porta i suoi a contatto a metà partita con il tabellone che recita 39-42. E’ Palumbo il giocatore di riferimento della Sella che anche alla ripresa del gioco continua a spingere, Treviglio prova a resistere con Pacher e Guariglia che cercano di muovere l’attacco della Gruppo Mascio ma è la Sella che resta saldamente in controllo della partita.

L’attacco del quintetto di Mecacci continua a trovare sempre nuove soluzioni e a 10’ dalla fine il vantaggio di Cento è avanti sul punteggio di 54-70. Treviglio non accetta di alzare bandiera bianca e cerca di rientrare. Ma la Sella continua a fare le prove generali per le partite che valgono la salvezza e non molla di un centimetro. Il tentativo della Gruppo Mascio va a sbattere contro la determinazione di Cento che nei minuti finali non commette errori e conquista la vittoria per 67-82.

POULE SALVEZZA.

Il programma delle prime due giornate. 1^ giornata (domenica 5 maggio): Sella Cento- Benacquista Assicurazioni Latina, Hdl Nardò-Moncada Energy Agrigento, Umana Chiusi-Luiss Roma.

2^ giornata (mercoledì 8 maggio): Luiss Roma-Hdl Nardò, Moncada Energy Agrigento-Sella Cento, Benacquista Assicurazioni Latina-Umana Chiusi.

Classifica: Sella Cento 30, HDL Nardò Basket 26, Umana Chiusi 22, Luiss Roma 18, Moncada Energy Agrigento 16, Benacquista Assicurazioni Latina 14.