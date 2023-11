La Sella ci prova per due quarti. Poi la qualità della Effe fa il vuoto

flats service bologna

sella cento

FLTAS SERVICE : Giordano ne, Bonfiglioli ne, Sergio 3, Conti 4, Bolpin 11, Panni 3, Kuznetsov ne, Fantinelli 16, Freeman 19, Ogden 20, Morgillo 2, Taflaj 6. All. Caja.

SELLA CENTO: Mussini 10, Bruttini 3, Sabin 14, Kuuba 1, Palumbo 7, Bucciol ne, Toscano 2, Magni ne, Archie 17, Moreno 10, Ladurner 8. All. Mecacci.

Arbitri: Marco Attard, Costa e Di Martino.

Note: parziali 24-17; 47-40; 70-51.

Al Paladozza arriva la sesta sconfitta in nove partite per la Benedetto, che cade sotto i colpi di una Fortitudo che, pur priva di ‘bomber’ Aradori, piega la Sella 84-72. Dopo un primo tempo ad inseguire, è nel terzo quarto che Cento si scioglie, tramortita da una F travolgente (parziale di 23-11 subito), e la partita scivola via. Il derby si apre con delle bordate a distanza tra Ogden e Sabin (5-5), con Fantinelli ‘terzo incomodo’ ad allungare per la F (8-5). Cento risponde presente con Archie (10-9), ma è ancora il capitano della Fortitudo a punire la Sella da oltre l’arco, per il primo strappo del match (19-11 al 6’), mentre Ladurner trova i suoi primi sigilli in biancorosso. Il vantaggio di Bologna raggiunge la doppia cifra con la schiacciata di Freeman (21-11), la Sella dall’altra parte insegue, con Toscano e Mussini a limitare parzialmente i danni al suono della prima sirena (24-17). Il mini-break confezionato da Archie in apertura di seconda frazione da ossigeno alla Benedetto (24-21), prima di un’altra spallata, questa volta dalla coppia Bolpin-Freeman, che vale il nuovo +8 (29-21). Bruttini e compagni provano a restare in scia, affidandosi alle giocate di Archie, ma la rincorsa torna ad interrompersi bruscamente dopo la bomba di Sergio, che proietta l’Aquila sul +11 (37-26). Di Palumbo e Sabin i canestri del contro-break, che dimezzano il passivo e riavvicinano i biancorossi (46-40), anticipando il libero di Fremaan, a sigillare i primi 20’ sul 47-40. Al rientro dall’intervallo lungo, la Sella illude, trovando il momentaneo -5 con Archie (47-42), prima di venire letteralmente sommersa dalla F: parziale di 15-0, nonostante il doppio timeout di Mecacci, che non accenna a rallentare la fuga di Bologna. Toccato il -22 dopo il canestro dalla media di Bolpin (66-44), la Benedetto prova a riemergere col solito Archie, affiancato da Mussini (68-51), prima di un altro jolly di Bolpin, che vale il 70-51 al terzo ‘gong’. L’attacco centese si risveglia nell’ultimo quarto, alimentato dalle giocate degli ispirati Mussini, Moreno e Ladurner (76-64 al 33’), ma dopo il minuto voluto da Caja per contenere la reazione centese, la Flatservice torna a prendere per mano la partita e, con un parziale di 8-0 la chiude.

Giovanni Poggi