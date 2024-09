La Sella di Di Paolantonio: "Difesa e una base solida"

A margine dell’amichevole vinta largamente contro Ferrara, il coach della Sella Emanuele Di Paolantonio ha parlato al ristorante Benedetto, della squadra e del campionato che la attende. "Con Renato Nicolai – dice – abbiamo scelto le persone prima dei giocatori, devono essere in grado di stare in un gruppo e dai primi giorni di allenamenti stiamo confermando le sensazioni e le referenze che avevamo sui ragazzi. Poi dovrò essere io a esaltare le loro qualità".

Puntate ad un gioco più difesa e corsa o ragionato a metà campo?

"Dobbiamo costruire il nostro vestito in difesa, poi in base alla squadra che affronteremo, dovremo essere bravi ad aggiustare qualcosa e penso che questa sia la strategia che può pagare. L’importante è avere una base solida da cui partire e poi essere versatili a seconda dell’avversario".

Impressioni di queste prime settimane di lavoro?

"Siamo partiti bene, ma come dicevamo scherzando con Renato, in questa fase siamo tutti i migliori del campionato. C’è un clima molto positivo che si sta creando tra i ragazzi e questo può fare la differenza. Credo che i ragazzi siano pronti a star dentro alle regole a livello difensivo e andare oltre le regole nei momenti in cui c’è l’occasione".

Come ci si sente a essere il nuovo coach della Benedetto?

"Mi sento carico, sto bene e non è poco. Non vedo l’ora che ci sia l’allenamento successivo".

I tifosi della Benedetto hanno ancora una volta dimostrato tutto il loro affetto e la loro passione, sin dal primo giorno della campagna abbonamenti. "Sono venuti a farci una sorpresa mercoledì sera per caricarci. Abbiamo una responsabilità per chi ci segue sia in casa che in trasferta, se siamo tutti insieme, squadra, staff, società, i tifosi, possiamo davvero divertirci".