La Sella esplora il mercato, cercando rinforzi

Telefonate informative e sondaggi, che contribuiscono a smuovere un mercato povero di giocatori e di opportunità. La Sella Cento in questa fase è tra coloro che esplorano il mercato, non hanno necessità impellenti, ma stanno alla finestra e si informano. Il quadro è chiaro: Federico Mussini tornerà in campo probabilmente il 30 marzo contro Latina, ma lo farà dopo uno stop considerevole, per cui non sarà al top e nel frattempo la squadra si allena incompleta in palestra. E poi c’è Wendell Mitchell, con i suoi alti e bassi, che non dà garanzie al 100%. Ecco perchè il gm Iozzelli sta cercando soluzioni, sia per allenarsi a ranghi completi e sia per provare a rinforzare la rosa, visto che le vittorie di Cividale rischiano di dover alzare considerevolmente la quota salvezza.

Ma cosa sta cercando esattamente Cento? I nomi attribuiti in queste settimane sul web (dall’ex Ferrara Amici, ora libero dopo Vigevano, al fortitudino Conti) non sono in cima alla lista, un investimento verrà fatto solo se ne varrà davvero la pena. Sul mercato italiano sarebbe la cosa migliore, ma è durissima trovare opportunità. Forse sarà più semplice nelle prossime settimane sul mercato Usa, in uscita da qualche club di serie A. Di certo, la società del presidente Fava non vuole lasciare nulla di intentato per salvarsi, e vuole farlo approdando ancora ai playoff.

Mauro Paterlini