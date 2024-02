La Sella risponde alle rivali. Passa a Cremona e resta nelle otto

juvi cremona

76

sella cento

82

JUVI : Cotton 15, Costi 13, Musso 6, Timperi 7, Benetti 8, Vincini 8, Boni, Shahid 4, Magro 4, Sabatino 11. All. Bechi

SELLA CENTO: Bruttini 3, Mitchell 24, Palumbo 6, Toscano 11, Archie 7, Kuuba ne, Ladurner 13, Delfino 8, Mussini 10, Moreno. All. Mecaccci

Arbitri: Attard, Bartolini e Lupelli

Note: parziali 20-16, 36-45, 53-63. Tiri liberi Cremona 14/17, Cento 13/18.

Splendido successo in trasferta per la Sella Cento, che passa sul campo della Ferraroni Cremona al termine di un match in cui è sempre rimasta in controllo delle operazioni, rispondendo così alle vittorie delle rivali Nardò e Cividale nel fine settimana.

La gara. La fase ad orologio è da affrontare con grande attenzione, lo sa bene la squadra di coach Mecacci che sul campo di Cremona prova subito a partire bene. La Juvi non è però dello stesso avviso, la reazione dei padroni di casa arriva immediata con Costi, che sembra subito in palla e sulla tripla di Sabatino arriva il primo tentativo di allungo della Ferraroni, che passa a condurre sul 14-10 a poco più di 2’ dalla fine del quarto. La squadra di casa continua a spingere ma Mitchell e Mussini riescono a non far scappare i padroni di casa che riescono a chiudere avanti sul 20-16 il primo quarto. Nel secondo quarto la gara sembra però cambiare, Cento alza l’intensità nella sua metà campo e Cremona sembra fare più fatica a trovare soluzioni buone dal campo. Mecacci trova tante soluzioni con Ladurner e Palumbo che portano un contributo importante e per Cento c’è anche il tentativo di allungo sul 28-33 di metà del secondo parziale. Nel secondo quarto è la Sella a prendere in mano il comando delle operazioni, Mecacci prova a dare fondo alle sue rotazioni per riuscire a tenere alto il livello di intensità. La mossa sembra pagare perché la difesa di Mussini e compagni è di altissimo livello e all’intervallo lungo il vantaggio sale a 9 punti sul 36-45. Alla ripresa del gioco la situazione non cambia, la Sella Cento continua a difendere con grande intensità su ogni possesso. Cremona non trova canestri facili dal campo e dopo i primi 6 minuti del parziale il punteggio vede la formazione ospite ancora avanti di 6 sul 45-51.

Mitchell decide di prendersi maggiori responsabilità in attacco e sono i suoi canestri che permettono alla Sella di riuscire a dilatare il vantaggio sul sul 51-63. Cento rimane in totale controllo del match, con Mitchell capace di ricacciare indietro ogni tentativo di rientro da parte della Ferraroni. Prova di personalità per i ragazzi di Mecacci, che nel finale non sbagliano niente e portano a casa la vittoria con il punteggio di 76-82.