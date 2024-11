La Sella si gode Davis, l’uomo del momento: "Con Piacenza vittoria merito del gruppo"

Un’altra iniezione di fiducia, che chiude una settimana più che soddisfacente. Due vittorie in sette giorni e ad un centimetro dalla terza, a Rimini, dove la Sella è comunque uscita a testa altissima in casa della capolista. Presto forse per capire se tutte le difficoltà sono state lasciate definitivamente alle spalle, ma di certo i successi di due giorni fa contro Piacenza e quello precedente contro Brindisi – che dopo il ko a Cento ha vinto sia a Cremona che contro Udine – fanno ben sperare in vista del futuro e anche in vista di domani, quando alla Baltur Arena arriverà la Juvi Cremona dell’ex Luca Bechi (ore 20.30). Quaranta minuti non belli, tra due squadre con l’acqua alla gola, ma vincenti, grazie alla fuga nell’ultimo quarto con l’Assigeco sempre più distante, fino al -14 finale, prezioso in chiave differenza canestri. Alla lunga, e forse con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, la Sella sta venendo fuori, e i risultati si vedono.

"Siamo questi, come immaginavo: sapevo che anche dopo alcune brutte sconfitte la squadra sarebbe riuscita dare le giuste risposte – afferma il gm Nicolai –. I ragazzi ogni volta mi dimostrano carattere, nei momenti difficili reagiscono sempre. E l’hanno fatto anche domenica, quando la palla non entrava e Piacenza aveva preso il largo: non si sono lasciati abbattere e si sono rimboccati le maniche, aiutandosi l’uno con l’altro, anche chi stava giocando poco, ed è grazie a questo atteggiamento che si vincono e si potranno vincere altre partite. L’attitudine e la voglia che ha di vincere la squadra, mi fa ben sperare".

Niente sbandate, nonostante percentuali ai minimi storici, da entrambe le parti, e la pressione di dover conquistare i due punti a tutti i costi. Cento è rimasta collegata al match, si è presa i due punti e ora guarda al futuro con fiducia. "Continuo a pensare che non siamo così deboli come ci avevano descritto ed etichettato in estate, anzi, probabilmente avremmo meritato anche qualche vittoria in più, ma il campionato è ancora lungo ed è giusto pensare solo alla sfida di domani. Saremo ancora di fronte alla nostra gente, per cui è un’occasione da dover sfruttare a tutti i costi. Delfino ci sarà? Lo deciderà l’allenatore. E’ stato fermo 11 giorni, quindi non c’è intenzione di correre rischi. Vedremo". Intanto, Cento si coccola un Davis da urlo: è lui il giocatore del momento. "Ognuno ha fatto la sua parte, questa vittoria è stata il risultato dello sforzo collettivo del gruppo – ha affermato l’ala forte americana al termine del match –. I nostri tifosi sono fantastici, li ho osservati mostrare le loro sciarpe a fine partita: ogni volta, in campo, percepisco tutta la loro energia".

Giovanni Poggi