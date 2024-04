La serie dei quarti di finale playoff con Cambobasso torna in parità. La tripla sulla sirena dell’ex Kacerik punisce il Geas

Fa malissimo la tripla dell’ex di turno Martina Kacerik che sulla sirena regala la vittoria in Gara 2 a Campobasso contro il Geas Sesto San Giovanni forzando così la serie dei quarti di finale di playoff alla “bella“ che si giocherà il 1° maggio in Molise. Esattamente come in stagione regolare continua a saltare il fattore campo e questa volta il rammarico è pesante per le rossonere.

Non basta la clamorosa prova di Ilaria Panzera da 21 punti realizzati (“doppia doppia“ anche per Moore con 13 punti e 10 rimbalzi), come la rimonta dopo il 23-39 dell’intervallo che sembrava aver già segnato la gara. Invece l’Allianz è tornata lentamente nel match trascinata proprio da Panzera fino a pareggiare a quota 62 a 11 secondi dalla fine. Non è bastato per riuscire a giocare l’overtime, perchè proprio Kacerik è stata glaciale dall’arco.

Domani invece andrà in scena gara 2 tra Oxygen Roma e Reyer Venezia (0-1 il parziale dopo il primo incontro disputato), l’altro quarto di finale che si incrocia nel tabellone del Geas Sesto San Giovanni per l’eventuale semifinale.

Nel derby lombardo nei playout a sorridere, al termine della prima sfida, è stata Brixia con una vittoria in rimonta contro il Sanga Milano con il punteggio di 86-77. Alle milanesi non è bastato un primo tempo ottimo concluso sul +11 (31-42), patendo il rientro delle padrone di casa con un clamoroso break di 30-13 nel terzo periodo. Fondamentale per Brescia l’apporto di Garrick con 31 punti (6/9 da 2 e 4/7 da 3), al Repower non è bastato una Vintsilaiou da 20 punti (13/16 ai libri).

Gara 2 a Milano fissata per mercoledì 1 maggio alle 18, l’eventuale gara 3 di nuovo a Brescia sabato 4 maggio. Chi vince la serie si salva, chi perde avrà ancora una chance nell’ultimo turno a disposizione.

Sandro Pugliese