La sfida alle 18. I Dragons alle Toscanini. Arriva Enic Pino Firenze: "Dobbiamo sbloccarci»

Ai Dragons serve vincere. Lo ha detto chiaramente coach Marco Pinelli dopo la bella prestazione del PalaSclavo di mercoledì scorso, finita però con una sconfitta. Adesso, c’è da muovere la classifica. I bonus sono terminati ed ora i rossoblù sono attesi dalla sfida con la Enic Pino Firenze che oggi alle 18 arriverà sul parquet delle Toscanini. Marco Gabbiani, assistent-coach, senza mezzi termini dice: "Ci teniamo stretta la bella prestazione con la Mens Sana ma adesso è il momento di fare punti. Dobbiamo sbloccarci e mettere fieno in cascina per non perdere terreno in classifica. Giocheremo in casa e per questo avremo bisogno del nostro pubblico e dell’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti". La partita non sarà semplice. Anche i fiorentini hanno raccolto due sconfitte nelle prime due giornate della seconda fase, a Sansepolcro (89-70) e in casa con San Vincenzo (56-74). L’Union Basket sarà ospite sul campo di Carrara, per bissare la bella vittoria di mercoledì sulla Sinergy Valdarno in ottica salvezza.

L. M.