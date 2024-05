Use, crederci sino alla fine. A Cecina vietato sbagliare

Provarci. Questo l’imperativo in casa Use Computer Gross, che stasera alle 21 sarà di scena a Cecina per gara-2 della semifinale play-off di Serie B Interregionale. Per pareggiare la sconfitta casalinga di sabato scorso e riportare la serie al Pala Sammontana sabato prossimo a Sesoldi e compagni servirà però un’impresa. Come accaduto nei quarti contro Quarrata, sarà necessaria una serata perfetta o quasi per venire a capo della formazione dell’ex Andrea Da Prato, che quattro giorni fa ha dimostrato tutto il suo potenziale offensivo. A sostenere i ragazzi di coach Cioni ci sarà sicuramente un gran numero di tifosi empolesi, che si stanno organizzando per seguire la squadra a Cecina. Insomma, l’ambiente ha fiducia e vuole continuare una stagione fin qui eccezionale. Intanto, però, l’analisi del tecnico parte da cosa non è andato in gara uno. "Un calo a livello mentale dopo la serie con Quarrata ce lo potevamo aspettare – spiega – viste le energie sia fisiche che mentali spese dai ragazzi. Oltretutto non ci siamo presentati al top della condizione ed anche questo è un aspetto che abbiamo pagato. Cecina, da parte sua, ha confermato di essere un roster di grande qualità e non ha sbagliato praticamente niente. Quindi complimenti a loro e guardiamo a stasera. Il bello dei play-off è che non conta aver perso di uno o di venti, in gara due si riparte zero a zero".

Una partita, quella di gara-1, che si può leggere anche attraverso le pessime percentuali al tiro dei biancorossi. "Per noi è stata una serata storta. Non siamo squadra da quei numeri e quindi ci può stare una partita così. Anche sulle cose semplici che per noi sono il pane quotidiano non siamo stati quelli di sempre e, se a tutto questo mettiamo che loro non hanno mai sbagliato, ecco spiegata la sconfitta. Stasera – conclude – si riparte dall’inizio ed andiamo a giocarcela con l’obiettivo di allungare la serie. Cercheremo di lavorare molto anche sulla testa per giocare decisi ed arrivare a gara tre. Dovremo entrare in campo con un piglio ed una sfacciataggine diverse rispetto a sabato sera, senza incertezze nel tirare quando le situazioni giuste si presentano. A Cecina dovremo vedere un’Use diversa". La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Basket Cecina, mentre a dirigere il match in campo saranno Forte di Siena e Zanzarella di Rapolano.