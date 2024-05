La sfida Mens Sana-Costone, quarto round

A presentare gara4, in programma stasera alle 20,45 al PalaEstra in casa ‘Note di Siena’ ci ha pensato coach Paolo Betti. "Il sentimento principale è quello di voler tornare in campo – spiega Betti – e la motivazione è duplice visto che vorremmo vincere e quindi portare la serie a gara5 e poi regalare una vittoria al nostro pubblico per l’ultima casalinga. Domenica sera ci siamo detti di pensare partita per volta, quindi alla prossima, resettando l’amaro in bocca di aver perso davanti a tanta gente. Abbiamo rivisto ciò che c’è da migliorare, pur ricordandosi di aver giocato una buona gara seppur con degli errori".

Troppa frenesia in alcune azioni è stata pagata a caro prezzo. "Potevamo essere più lucidi in qualche contropiede non gestito bene e ovviamente ai liberi – prosegue Betti -. Ma fa tutto parte del nostro tipo di squadra, che alza sempre il ritmo. I ragazzi sono all’ottava partita in pochi giorni e con tutta l’energia che ci stanno mettendo per affrontare il Costone ci sta di pagare dazio in termini di lucidità. Però riguardando attentamente la partita, cosa che a caldo non mi ero reso conto, abbiamo preso due ottimi tiri nel finale sbagliando molto ai liberi". Tutti particolari che avrebbero potuto dare un volto diverso alla gara. "Questo ci deve dare fiducia e consapevolezza – ammette l’allenatore che poi sottolinea il clima surreale per la categoria che si respirava al PalaEstra –. Domenica quando siamo entrati in campo mezzora prima della palla a due c’era già il palazzetto praticamente pieno ed è stata una emozione immensa. Ho cercate di stare tranquillo ma giocare in una cornice del genere è unico. Vorremo regalare alla nostra gente un’altra soddisfazione – ha concluso il tecnico biancoverde - ci proveremo fino all’ultimo".

Dovrebbe essere regolarmente a disposizione il centro Gianluca Prosek, debilitato dall’influenza nell’ultima partita. Non al top della condizione il numero 35 ha infatti faticato molto a trovare le misure contro i forti lunghi avversari.

Guido De Leo