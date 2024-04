La sfida nella capitale: "Matelica merita la vetta"

Non sono ancora i play off, ma è come se lo fossero. Il match di domani (ore 18) sul campo della Virtus Roma è un crocevia fondamentale della stagione della Halley Matelica, visto che in palio c’è il posto numero 1 nella griglia della post season. I biancorossi si sono guadagnati questa chance con un ottimo Play in Gold in cui ha conquistato sei vittorie su sette partite (miglior percorso assieme alla Italservice Pesaro). Inoltre sono la squadra che ha perso meno partite tra i due gironi E e F (appena sei a fronte di 23 vittorie, stesso bilancio della Virtus Roma). Tuttavia, se perdono domani rischiano di scivolare fino al quarto posto a causa degli scontri diretti negativi contro Bramante Pesaro e Goldengas Senigallia. Una vera beffa, legata alla struttura particolare del campionato di quest’anno. "Una formula che dà grande peso agli scontri diretti e purtroppo noi siamo penalizzati da quei due – dice il capitano Alberto Provvidenza – mentre invece siamo stati primi per lunghi tratti in regular season e lo siamo ancora in questo Play in Gold. In ogni caso siamo padroni del nostro destino: meritiamo il primo posto e vogliamo andarcelo a prendere a Roma, dove sarà una sorta di finale anticipata". Poi capitan Provvidenza aggiunge: "Loro hanno un gran tifo e un roster costruito per vincere, con tanti giocatori scesi dalla vecchia B e un super straniero come Gaston Whelan che ha tanta qualità e che si prende molte responsabilità. Hanno dominato la regular season, mentre hanno un po’ pagato in avvio di Play in Gold la necessità di doversi settare a un livello di intensità più alto come il nostro. Ma ora hanno trovato la quadra. Sarà una grande battaglia, di quelle che dà gusto giocare".

m. g.