La situazione alla 21ª giornata: la Pallacanestro 2.015 può ancora arrivare dal primo al quarto posto. L’Unieuro spera anche in Cividale e Rimini

Penultima giornata nel girone Rosso del campionato di A2, per un turno in cui tutte le squadre proveranno a dare battaglia per cercare di conquistare punti per scalare la classifica in vista della fase ad orologio, con l’obiettivo di avere avversarie più malleabili quando si tratterà di scrivere il calendario delle dieci partite successive. Inoltre, al vertice, si sgomita anche per le prime due posizioni che valgono la Final Four di Coppa Italia (il girone Verde ha già qualificato Trapani e Cantù). In particolare, Forlì può ancora arrivare in qualunque posizione dalla prima alla quarta. Dipenderà dalle proprie forze, ma non solo.

Tra le rivali dell’Unieuro, la Fortitudo ha un impegno agevole sulla carta, ma da non sottovalutare: al PalaDozza ospita una Cividale reduce da tre pesanti successi consecutivi (tra i quali la Pallacanestro 2.015). Bologna è padrona del suo destino: se vince resta prima, Forlì non può superarla; ma attenzione perché in caso di sconfitta, la Effe rischierebbe addirittura di ritrovarsi terza (con Udine favorita dalla differenza canestri).

Trieste, reduce dalle sconfitte nei due derby friulani giocati a Udine e Cividale, ospita una Rimini alla continua ricerca di una scossa. Proprio la Rbr potrebbero aiutare gli eterni rivali di Forlì perché vincendo precluderebbero le chance di risalita dei giuliani: l’Unieuro sarebbe matematicamente terza prima ancora di giocare lo scontro diretto di domenica prossima al Palafiera.

Sfida difficile da interpretare per la Tezenis Verona, quinta in classifica, che sarà di scena sul campo di una Nardò partita forte ma che ora vive una lunga fase di difficoltà: sulla panchina dei pugliesi esordirà Luca Dalmonte dopo l’esonero di coach Di Carlo.

Per completare il programma, Piacenza-Chiusi e Cento-Orzinuovi sono due partite che mettono in palio punti importanti per la zona playoff e la salvezza.

La classifica: Fortitudo e Forlì 32; Udine 30; Trieste 28; Verona 26; Piacenza 18; Cento e Nardò 16; Cividale e Rimini 14; Orzinuovi 8; Chiusi 6.