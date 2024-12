La situazione. Estensi al terzo posto. Passano le prime sei

Il girone D di B interregionale tornerà in campo nel prossimo weekend con diverse sfide interessanti.

Questo il programma della diciassettesima giornata: Gorizia-Jesolo, San Bonifacio-Valsugana, Virtus Padova-Monfalcone, Oderzo-Ferrara, Pordenone-Petrarca Padova, Jadran Trieste-Montebelluna.

La classifica: Monfalcone; Pordenone 26; Ferrara 22; Valsugana, Virtus Padova 20; Jesolo 18; Oderzo 16; Petrarca Padova 14; Gorizia, San Bonifacio 12; Trieste 6; Montebelluna 0.

Per i biancazzurri rimane fondamentale entrare tra le prime sei, e vincere i restanti scontri diretti da qui alla fine della stagione regolare per assicurarsi il miglior bottino di punti in avvio di seconda fase.