La situazione. Giochi quasi fatti. In entrambi i gironi manca una squadra

Ultimi 40 minuti della prima fase di serie B interregionale con i giochi in gran parte già fatti. Nel girone B sono già certe della qualificazione nel play in gold la Stosa, Cecina ed Empoli. La quarta ammessa uscirà dallo scontro diretto previsto oggi pomeriggio a Lucca tra i locali e l’Etrusca San Miniato. Se a passare fossero i pisani ne beneficerebbe Cecina, che guadagnerebbe 2 punti in più nella classifica iniziale della seconda fase. Anche nel girone A lombardo-piemontese manca solo una squadra: sicure del passaggio al play in gold sono infatti Saronno, Pavia e Casale Monferrato. La quarta sarà una tra Gallarate e Gazzada che si affrontano nello scontro diretto. Come per Cecina nel girone A, in caso di qualificazione di Gazzada sarebbe Pavia ad avere 2 punti in più (8 anziché 6) mentre le altre sono già certe del proprio destino: Saronno 8, Casale 6, Gallarate 4 (oppure Gazzada 2 in caso di vittoria). Il via al play in gold sarà il week end del 2/3 marzo dopo una settimana di stop.