La società biancoverde dà battaglia. Presentato il ricorso contro le squalifiche di Prosek e Belli

E’ stato presentato ieri il ricorso della Note di Siena Mens Sana riguardo alle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Regionale della Fip Toscana Domenico Vinci, sulla base di quanto riportato sul referto arbitrale redatto dai due arbitri Posarelli e Emmanuele al centro Gianluca Prosek, al play Andrea Belli e a coach Duccio Petreni. Con ogni probabilità già questa sera potrebbe esserci il verdetto tanto atteso dopo delle determinazioni che hanno scatenato l’ira del club biancoverde e dei suoi tifosi. Le speranze, filtra da Viale Sclavo, sono ridotte al lumicino specie per quanto riguarda la possibilità dei due giocatori di prendere parte al derby di sabato sera visto che sembra oggettivamente difficile che vengano ridotte sanzioni così pesanti. Il ricorso d’urgenza avverso a tale provvedimento è però doveroso visto che la società lo ritiene profondamente ingiusto, iniquo ed eccessivamente penalizzante per quanto accaduto sul campo e per quanto si evince anche dalle immagini televisive. Oltre alla ‘prova tv’ la strategia difensiva della Mens Sana potrebbe concentrarsi sulla frase collegata alle due squalifiche di Prosek e Belli che recitava "atti di violenza nei confronti di altri tesserati non in fase di gioco". In realtà, specie per quando riguarda il centro italo ceco, si proverà a dimostrare che invece erano stati dei contatti durante le fasi di gioco nella speranza che venga accolto tale reclamo. Il club biancoverde che spera in una riduzione della squalifica di Belli (da due a una giornata) in modo da poter commutare in multa il provvedimento ed avere il play a disposizione nella stracittadina mentre per Prosek è difficile pensare a che possa saltare meno di due gare, tra l’altro due partite assolutamente decisive visto che dopo la Virtus ci sarà Quarrata.

g.d.l.