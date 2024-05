La società. Una ripartenza insieme a Castelli

La Scuola Basket Arezzo, così come la conosciamo oggi, è frutto della ripartenza dal basso dopo il crac Eutelia. Nel 2010, sotto la presidenza di Mauro Castelli, ancora oggi al timone, gli amaranto ricominciano dalla serie D facendo leva su un settore giovanile. In tutti questi anni, la Sba ha ottenuto la promozione in C Silver al termine della stagione 2014/2015, la prima con il nuovo sponsor Amen, e poi quella in C Gold nel 2019. Con l’arrivo nel 2021 di Marco Evangelisti in panchina, poi, è arrivata l’entusiasmante cavalcata ai playoff della scorsa stagione che sono valsi la promozione in serie B Interregionale.