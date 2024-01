La sorpresa: all’Uniero Arena l’americano bandiera della Libertas. E sabato sarà il ‘John Fox Day’

Sabato sera, sulle tavole dell’Unieuro Arena, non andrà in scena soltanto la sfida di alta classifica tra Pallacanestro 2.015 e Verona. Tutta la Forlì appassionata di basket si appresta infatti a riabbracciare niente di meno che John Fox, l’americano bandiera della Libertas (foto) negli anni ’80 e ’90.

L’ala di Philadelphia farà dunque ritorno in città proprio nel prossimo fine settimana per quello che è stato denominato, in suo onore, il ‘John Fox Day’. Prima della palla a due l’ex giocatore sarà premiato a centro campo dalla società e saluterà tutti i presenti sulle tribune di via Punta di Ferro.

"Io e mia moglie Bonnie siamo entusiasti di tornare a Forlì – sono le parole di Fox –, dove ritroveremo tanti amici. Il tempo trascorso in questa città ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori".

Il classe ’65 ha vestito la canotta biancorossa per quattro stagioni, in due differenti periodi tra il 1988 e il 1998, contribuendo alla storica promozione in serie A1 nel campionato 1989/90. Il tutto, con tanto di punto esclamativo nella vittoria decisiva conseguita a Fabriano il 24 maggio 1990, realizzando 20 punti e strappando 10 rimbalzi.