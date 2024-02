La squadra. Anumba: "Dobbiamo avere la giusta intensità»

La Rinascita affronta la trasferta di Rieti con un carico di entusiasmo e con la volontà di proseguire nel percorso intrapreso sin qui. "Le cose stanno andando bene – dice Simon Anumba – e vogliamo continuare nella striscia positiva. Quella di Rieti non sarà una partita facile. La Sebastiani è una formazione lunga e fisica, per cui non dovremo farci sorprendere e sarà necessario partire subito aggressivi, così come è accaduto nelle ultime partite in cui abbiamo fatto bene". Prima della partita l’incontro con Jazz Johnson, poi probabilmente la marcatura diretta. Compito complicato per l’ala biancorossa, pure se l’avversario di giornata si conosce estremamente bene.

"Farà sicuramente piacere ritrovare Jazz, abbiamo passato un bellissimo anno insieme. Devo dire che da avversario sarà una bella palla al piede, ma noi dovremo fare del nostro meglio per limitarlo almeno un po’. Lui segna tanto e Rieti va molto bene a rimbalzo. Hanno un paio di lunghi con buona struttura fisica e anche le loro guardie sono brave in questo fondamentale, per cui occhio al tagliafuori e a non concedere loro seconde opportunità in attacco. Il tutto lo dobbiamo mettere nel complesso di una partita da affrontare nella maniera più aggressiva possibile e con la giusta intensità". L’avvio della fase a orologio ha confermato che in questa A2 può accadere di tutto. "Questo è il basket – chiude Anumba -, ora dobbiamo scontrarci col girone verde e vediamo cosa accadrà nel lungo periodo".