La squadra di Zappi dura un tempo. I gialloneri lottano, poi si spegne la luce

Padova

88

Virtus Imola

72

PADOVA: Schiavon 5, Molinaro 6, Padovani, Cagliani 19, Bedin, Ferrari, Antelli 3, Bianconi 16, Osellieri 6, Scanzi 8, Cecchinato 25. All. De Nicolao

VIRTUS IMOLA: Morina, Valentini 5, Chiappelli 11, Dalpozzo, Aglio 8, Barattini 3, Masciarelli 13, Alberti 1, Morara, Magagnoli 8, Ohenhen 23, Vannini. All. Zappi.

Arbitri: Palazzo e De Ascentiis

Note: parziali 18-21; 40-40, 65-51. Tiri da due: 24/41 Padova; 22/45Virtus Imola. Tiri da tre: 5/22; 3/18. Tiri liberi: 25/33; 19/26. Rimbalzi: 36; 43,

Le speranze della Virtus di partecipare ai play off si sono infrante con Padova. Gli imolesi sono stati in partita nei primi due quarti, poi i veneti hanno preso il largo e non c’è stato niente da fare. Vincendo, i gialloneri avrebbero potuto coltivare le speranze anche nel derby all’ultima giornata. I primi due quarti sono molto equilibrati, con le due squadre praticamente appaiate alle due sirene. Al rientro dagli spogliatoi, si spegne la luce in casa giallonera, un po’ alla volta i padroni di casa cominciano a prendere un vantaggio molto importante. Poi qualcosa cambia nel finale di quarto, dove Imola riesce a recuperare qualcosa andando alla penultima sirena sul -14 (65-51).

Nell’ultimo quarto sono ancora i padovani a tenere un buon passo, dopo 180 secondi sono sopra di 17 (74-57). La gara è saldamente nelle mani dei veneti che aumentano addirittura il gap. Il terzo quarto è stato fatale alla squadra di Zappi ai fini del risultato finale.

La chiusura di stagione metterà sul tavolo il derby con l’Andrea Costa che si preannuncia comunque tirato e intenso come sempre.