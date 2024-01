La stagione che verrà. Domenica 3 marzo comincia un nuovo mini campionato

Dal prossimo 3 marzo inizierà la seconda fase della stagione per le prime quattro squadre dei due gironi di serie C. Sarà dunque un mini campionato a otto in cui le quattro del girone A incontreranno le quattro del girone B in sfide di andata e ritorno. Non si parte però da zero stavolta. Ogni squadra infatti porterà come dote iniziale i punti conquistati contro le altre tre formazioni provenienti dal medesimo girone. Nel caso della ‘Note di Siena’ Mens Sana Basket sarebbero, se la prima fase finisse oggi, Sancat Firenze, Pino Dragons Firenze ed Agliana. Per il girone A, quello della Vismederi Costone, al momento seguirebbero Bruttini e compagni San Vincenzo, Prato e Fides Montevarchi. Per questo la prossima sfida della Mens Sana, tra una settimana contro Pino Firenze, e quella del Costone stasera a San Vincenzo valgono molto. Al termine del girone a otto si sommeranno i punti conquistati da ogni squadra contro le altre contendenti: dalla classifica finale saranno ammesse ai playoff solo le prime quattro con accoppiamenti classici, prima contro quarta e seconda contro terza al meglio delle cinque gare. Anche la finale che mette in palio l’unico posto per la B Interregionale sarà al meglio delle cinque sfide.