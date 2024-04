’La storia siamo noi’, serata all’Hotel Garden. IoTifoMenssana, iniziativa per il settore giovanile

Questa sera a partire dalle 19,30 all’hotel Garden va in scena ’La storia siamo noi’, una rappresentazione teatrale che, ormai da tempo, è portata sui palchi della provincia di Siena dal trio formato da Antonio Tasso con le musiciste Silvia Golini e Marta Marini (nella foto). Una serata che si propone di raccontare la storia di Siena con sonetti, musiche e canti della tradizione popolare e con il coinvolgimento del pubblico. La storia senese rivisitata allegramente in chiave goliardica, focalizzandosi su alcuni fatti e personaggi storici. L’evento è organizzato e sostenuto dall’Associazione IoTifoMenssana; le offerte dei partecipanti all’evento saranno devolute per l’attività del settore giovanile biancoverde e per eventi sociali sul territorio. Prosa, musica, racconti ma anche tanto sport, in particolare il basket a tinte biancoverdi. Ingresso a offerta libera (a partire da 10 euro) per sostenere le iniziative di IoTifoMenssana. Per prenotazioni e informazioni 340 611 9819 (Ilaria, dopo le ore 16 su Whatsapp).