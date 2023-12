La Stosa chiude il 2023 da capolista. Qualche sofferenza poi arriva l’acuto

CASTELFIORENTINO

76

STOSA VIRTUS

93

CASTELFIORENTINO: Rosi, Lazzeri 8, Lilli ne, Corbinelli 6, Pucci 19, Viviani ne, Nepi 21, Cantini, Nannipieri 5, Belli 17. All. Angiolini.

STOSA: Berardi ne, Bolis, Bartoletti 20, Dal Maso 6, Bruttini ne, Laffitte 9, Olleia 5, Costantini 15, Calvellini 19, Chierchini ne, Diminic 14, Lombardo 5. All. Lasi.

Parziali: 33-14; 48-37; 63-65.

CASTELFIORENTINO – E’ un Natale in vetta alla classifica per la Stosa che pur a fatica vince sul campo del fanalino di coda Castelfiorentino dopo esser finita a -19 nel primo quarto e approfitta della contemporanea sconfitta di Cecina ad Arezzo. Si chiude così un anno fantastico per i colori rossoblu. Inizio troppo soft della Virtus che si fa sorprendere dall’aggressività dei padroni di casa. Nepi e Pucci fanno a fette la difesa rossoblu e dopo meno di 5 minuti Castelfiorentino conduce 16-6 costringendo Lasi al time out. La vena realizzativa dei locali non accenna a fermarsi trovando poca opposizione dalla difesa senese. L’Abc vola a +14 (24-10) ma sul finire di tempo allunga sul 33-14, un divario nettissimo dopo un primo quarto shock. In avvio di secondo parziale la Stosa prova a rispondere alzando i giri della difesa: Calvellini e Bartoletti segnano mettendosi in proprio, Diminic da sotto si fa valere e la squadra rossoblu torna a riavvicinarsi a -10. I locali devono fare fronte anche a problemi di falli con Cantini, Pucci e Nannipieri richiamati in panchina con 3 penalità. I rossoblu si avvicinano ancora a -7 ma nelle ultime due azioni del quarto l’ex Nepi si carica la squadra sulle spalle segnando i canestri che fissano il punteggio sul 48-37 a metà gara. Nei primi minuti del terzo quarto i locali mantengono ancora in vantaggio rassicurante grazie ai canestri di Belli e Lazzeri. La Stosa prova a rispondere ed a metà del quarto si riavvicina prepotentemente.

È Calvellini a dare il via alla rimonta rossoblu. La Virtus torna a -4 a 3’ dalla fine e Angiolini prova a fermare l’inerzia con un minuto di sospensione. La Stosa però è in fiducia ed opera il sorpasso grazie a Lombardo e Costantini che colpiscono dalla lunga distanza. All’ultimo intervallo i senesi conducono 63-65.

Nel parziale conclusivo la Stosa la chiude con autorità: Calvellini, Bartoletti e Costantini segnano da tutte le posizioni inanellando una serie di triple clamorose che spezzano definitivamente la partita e danno alla Virtus vittoria e primato in un 2023 da incorniciare. Sarà un Natale felice in casa dei rossoblù, poi da gennaio l’obiettivo sarà confermarsi che non mai facile.