La Stosa prepara intanto il debutto interno con San Miniato. Verso Virtus-Costone. È iniziata la prevendita

Cresce l’attesa per l’esordio casalingo della Stosa Virtus. Domenica pomeriggio alle 17.30 al PalaCorsoni i rossoblu di coach Evangelisti affronteranno l’Etrusca San Miniato per cercare di trovare la prima vittoria stagionale. I senesi sono reduci dal ko di Empoli e si troveranno di fronte il peggior avversario possibile in questo momento, sia per stile di gioco che per stato di forma. La compagine biancorossa pisana ha infatti dominato la prima partita contro La Spezia realizzando la bellezza di 98 punti e mettendo in mostra una forma fisica invidiabile. La truppa di Martelloni gioca un basket veloce e aggressivo, talvolta anche oltre il limite, basti pensare alla tesissima amichevole disputata tre settimane fa dalle due squadra al PalaPerucatti.

Alla Stosa servirà una partita gagliarda e soprattutto attenta difensivamente visto che con ogni probabilità sarà proprio la difesa la chiave di volta dell’incontro. La squadra si sta allenando bene e ha analizzato gli errori commessi sabato scorso a Empoli che sono costati la partita a Olleia e soci. Coach Evangelisti batte sempre sulla difesa e come dargli torto visto che la crescita della Stosa passerà proprio di lì, considerando che l’attacco, viste le numerose bocche da fuoco, non pare essere un problema.

Intanto in casa Virtus si lavora anche per l’organizzazione del derby di giovedì prossimo al PalaEstra contro il Costone. Da ieri pomeriggio al bar del PalaPerucatti è iniziata la prevendita dei tagliandi per assistere alla stracittadina della prossima settimana, valida per la terza giornata di andata di B interregionale. I biglietti saranno in vendita anche domenica al PalaCorsoni prima del match contro San Miniato e tutta la prossima settimana fino mercoledì, giorno antecedente il match. Questi i prezzi: 10 euro il tagliando intero, 6 il ridotto riservato agli over 65.