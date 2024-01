La Stosa rischia contro Arezzo, ma resta al vertice. Successo prezioso per i rossoblù di coach Lasi

STOSA

66

AREZZO

57

STOSA: Berardi, Bolis 5, Bartoletti 11, Dal Maso 2, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 2, Olleia 11, Costantini, Calvellini 14, Diminic 5, Lombardo 16. All. Lasi.

AREZZO: Pelucchini 8, Zocca 14, Toia 8, Nica ne, Iannicelli 10, Rossi 2, Jankovic 5, Semprini 10, Vagnuzzi ne, Giommetti, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti.

Parziali: 17-19; 37-28; 52-51.

SIENA – La Stosa battezza il 2024 con un successo casalingo contro Arezzo. Dopo una partita a punteggio basso e non bella tecnicamente i rossoblù conquistano comunque una vittoria preziosa che permette di mantenere il primato in classifica. Arezzo mischia le carte fin dall’inizio passando a zona dopo il primo passaggio e cercando di condizionare l’attacco senese. La Stosa trova qualche difficoltà e gli ospiti ne approfittano con le triple di Zocca (6-12). Nella seconda parte di tempo Calvellini e Lombardo propiziano il sorpasso rossoblù (15-12) subito rispedito al mittente da Iannicelli e Semprini che firmano il 17-19 del 10’. Nel secondo parziale la Stosa è più viva in attacco e in difesa. Lombardo non sbaglia un colpo dalla lunga distanza e Diminic domina a rimbalzo in difesa: la formazione rossoblù si porta sul +5 a metà tempo con Arezzo che accusa problemi di falli con Iannicelli e Semprini gravati di 3 penalità. I senesi allungano sul finire di quarto: sono Bolis e Calvellini le spine del fianco della difesa amaranto. Le due guardie della Stosa segnano con continuità e consentono di chiudere la prima parte di gara sul +9. In avvio di terzo parziale arriva l’allungo dei senesi: Bartoletti guida l’attacco con Olleia e Diminic che finalizzano. La Virtus si porta sul +15 costringendo Evangelisti a fermare il gioco. La risposta aretina è veemente con Toia e Iannicellli che confezionano il controparziale aretino. Gli ospiti impattano a quota 49 e riaprono il match chiudendo il terzo periodo a -1. Nell’ultimo quarto Arezzo opera il sorpasso sul 52-55 e inizia a credere al colpaccio. La Stosa si scuote e rimette le cose a posto: la difesa alza i giri del motore e con i palloni recuperati i rossoblù volano in contropiede chiudendo la pratica con Calvellini e Bartoletti.