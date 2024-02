La Stosa sconfigge Sestri. E’ fatta per il play in gold

SESTRI

82

STOSA VIRTUS

89

SESTRI: Lo 18, Pittaluga, Cavallaro 5, Daunys 22, Bassi 12, Costa ne, De Paoli, Anaekwe 9, Pintus 7, Barnini ne, Cartasegna 3, Mirone 6. Allenatore Bianchi.

STOSA VIRTUS: Berardi 1, Bolis 25, Bartoletti 6, Dal Maso 12, Laffitte 6, Olleia 9, Costantini 6, Calvellini 10, Diminic 11, Lombardo 3. Allenatore Lasi.

Parziali: 20-20; 35-49; 53-65.

GENOVA – La Stosa mette il sigillo alla qualificazione al play in gold. I rossoblu espugnano il PalaFigoi di Genova dopo una gara intensa e molto positiva per i senesi. Inizio di partita molto equilibrato e con punteggio basso. Le due squadre vanno a braccetto per i primi 5 minuti con i canestri di Lo da una parte e di Laffitte dall’altra. Il primo mini parziale arriva dopo la metà del quarto quando 2 triple consecutive di Cavallaro e Pintus (12-8) costringono coach Lasi al time out. Lombardo e Calvellini dalla linea dei 6,75 operano il contro sorpasso e la partita torna in perfetto equilibrio. Nelle file liguri esordisce l’ex Mirone, tesserato in settimana, mentre nella Stosa Lombardo va in panchina con una leggera distorsione alla caviglia. Il primo periodo si chiude sul 20-20. Il primo parziale esterno arriva in avvio di secondo quarto: Bartoletti dà una spinta importante ai suoi e serve assist per i compagni. La Virtus si porta sul 22-28 costringendo Bianchi a fermare il gioco. Dopo il time out Sestri torna subito in partita e torna avanti con un parziale di 7-0 firmato da Lo e Daunys. La Stosa però non perdona e nella seconda metà del quarto piazza un break devastante. I rossoblù, spinti da un Bolis chirurgico e da Calvellini volano in transizione segnando con grande continuità e scavando il primo solco del match. I rossoblu volano sul 33-49 e solo in canestro da sotto di Daunys sull’ultimo possesso casalingo fissa il punteggio sul 35-49 all’intervallo lungo. É ancora Bolis in avvio di ripresa a dare il +16 alla Stosa. Per i locali però è uno degli ultimi arrivati Bassi a suonare la carica: l’esterno classe 2004 segna 2 triple consecutive che riportano Sestri a -10 (48-58) a 4’ dal suono della terza sirena. La Virtus non si disunisce e mantiene comunque il vantaggio in doppia cifra fino alla fine del quarto che si chiude sul 53-65 ospite. Il divario rimane invariato fino a metà del quarto quando Sestri mette in atto l’estremo tentativo per riaprire la contesa. I liguri iniziano a difendere al limite del fallo trovando qualche recuperata trasformato in canestri da 3 da Lo e Pintus. Daunys e Anaekwe da sotto fanno il resto ed il parziale che riapre il match è servito. Sestri si porta sul 76-80 a 2’41’’ dalla fine, ma i senesi sono bravissimi a non staccare il piede dall’acceleratore. Bolis corona la sua serata perfetta con l’ennesima tripla che taglia le gambe ai liguri.