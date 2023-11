La Stosa Virtus adesso guarda tutti dall’alto. Domenica a casa Legnaia importante verifica

La bella vittoria ottenuta contro Empoli ha permesso alla Stosa di conquistare la vetta della classifica, seppur in coabitazione con altre squadre, portando anche un grande entusiasmo intorno alla squadra rossoblù. Il diktat di coach Lasi e della dirigenza virtussina è però molto chiaro: piedi per terra. È questo che chiede l’allenatore,troppo esperto per lasciarsi prendere da facili entusiasmi. Anche perché, e non è una frase fatta, in questa serie B interregionale così equilibrata e livellata verso l’alto si può vincere o perdere con tutti come hanno dimostrato i risultati delle prime sette giornate. Sull’onda dell’entusiasmo delle tre vittorie consecutive e del raggiungimento della vetta della classifica la formazione senese ha ripreso gli allenamenti martedì mattina per iniziare a preparare una trasferta complicata come quella di domenica al PalaFilarete di Firenze contro l’Olimpia Legnaia di coach Zanardo. Una partita in cui i rossoblù si troveranno di fronte una compagine con grandi ambizioni che dopo un mercato scoppiettante ed un avvio di stagione difficile ha trovato la quadratura del cerchio vincendo tre delle ultime quattro partite ad accezione del match di domenica scorsa sul parquet di Cecina. Alla ripresa degli allenamenti lo staff ha ricevuto una buona notizia. La risonanza magnetica alla schiena effettuata da Diminic, che aveva ancora dolore dopo la botta subita nell’infrasettimanale contro Lucca, ha dato esito negativo. Nessuna leSione per il totem croato che ha già cominciato il percorso di riabilitazione che lo dovrebbe portare ad essere regolarmente a disposizione per la trasferta fiorentina. In palio a Firenze ci saranno due punti importanti per il cammino della Stosa sia perché il valore dell’avversario è elevato ma anche perché giocare e soprattutto vincere al PalaFilarete è sempre impresa piuttosto ardua, come testimoniano anche le recenti sfide delle passate stagioni.