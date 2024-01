La Stosa Virtus all’attacco di Legnaia. Ceccarelli: "Brillantezza da ritrovare"

É una partita da vincere a tutti i costi quella che attende stasera la Stosa Virtus. I rossoblù di coach Lasi tornano sul parquet casalingo del PalaCorsoni dove questa sera alle 17,30 ospitano l’Olimpia Legnaia. A 4 giornate dal termine della prima fase e dopo 2 sconfitte consecutive, la formazione rossoblu deve tornare al successo per blindare la qualificazione nel play in gold. Le avversarie dei senesi, infatti, non sono rimaste a guardare e negli ultimi 2 turni la classifica si è accorciata in modo importante. La corsa ai primi 4 posti adesso riguarda 6 squadre e tutte hanno la possibilità, sfruttando gli scontri diretti delle ultime giornate, di staccare il pass per la qualificazione tra le migliori della seconda fase. L’avversario odierno è fuori dalla corsa per il play in gold avendo perso nell’ultimo turno lo scontro diretto casalingo contro Cecina, ma Legnaia è squadra da prendere con le molle anche perché paradossalmente dopo le uscite di Ingrosso e Mascagni per motivi diversi, pare aver trovato la quadratura del cerchio. È vero che i fiorentini si presentano al PalaCorsoni con assenze pesanti (out Sakellariou e Bruno), ma anche la Stosa non sta meglio visto che tra influenza e infortuni alcuni elementi sono tuttora in dubbio in vista del match odierno.

"Legnaia è una squadra molto pericolosa e molto ben allenata - afferma l’assistant coach della Stosa Edoardo Ceccarelli (nella foto)- Hanno tanti esterni validi: Giannozzi, Cherubini, Merlo, Scampone e Sakellariou su tutti. Fanno del ritmo e della qualità in attacco il proprio marchio di fabbrica. Hanno un reparto lunghi molto variegato con Bruno, Nikoci e Del Secco a cui hanno aggiunto Pieri. Sono giocatori diversi che possono permettere di giocare con quintetti con caratteristiche diverse all’interno della stessa partita, per questo dovremo essere bravi a leggere quello che ci proporrà la gara. Noi dobbiamo ripartire dalle cose positive viste nelle ultime uscite, nonostante le sconfitte. Dobbiamo migliorare quello che non è andato, alcuni dettagli che all’interno di una partita fanno però la differenza. Abbiamo bisogno di ritrovare la brillantezza che avevamo fino a qualche settimana fa e vogliamo farlo già contro Legnaia". A seguire la partita sulle tribune del PalaCorsoni sono attesi anche dei tifosi speciali. Una folta delegazione di ragazzi, dirigenti e genitori della Pallacanestro Grosseto, con cui la Virtus ha stretto da ormai molti anni una bella collaborazione tecnica, saranno infatti ospiti della Virtus e potranno fare il tifo per la formazione rossoblu in un match importante e delicato.